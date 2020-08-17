AYDIN Bağ evinin deposundan hırsızlığa 2 tutuklama - Son Dakika

Bağ evinin deposundan hırsızlığa 2 tutuklama

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, bir bağ evinin deposundan çeşitli tarımsal üretimde kullanılan malzemeler çaldığı güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilip gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Sultanhisar'ın kırsal Atça Mahallesi Hancıoğlu mevkiindeki Bayram Dilaver'e ait bağ evinin deposundan sulama hortumu, sera naylonu ve tarım ilaçları çalındı. Dün saat 07.00 sıralarında depoya geldiğinde durumu fark eden Dilaver, durumu polise bildirdi. Polis, bağ evinin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelilerin M.Ç. (45) ve E.H. olduğunu belirledi. İki şüpheli evlerinde yakalanıp, gözaltına alındı. Bağ evinin deposundan çalınan tarım malzemeleri de şüphelilerin evlerindeki aramada ele geçirildi. İki şüpheli, polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Nazilli Adliyesi'nde tutuklandı.

Ele geçirilen malzemeler ise tutanakla sahibi Dilaver'e teslim edildi.