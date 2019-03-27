Aydın Bakan Ersoy Ege Bölgesi'ndeki Altyapı Sorunlarının Tespiti Yıl Sonuna Kadar Tamam -Ek
48 dakika önce
Aydın Bakan Ersoy Ege Bölgesi'ndeki altyapı sorunlarının tespiti yıl sonuna kadar tamam (3)-EK(Tür: Yurt)
Aydın
Bakan Ersoy Ege
Bölgesi'ndeki altyapı sorunlarının tespiti yıl sonuna kadar tamam (3)-EK
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:28 Kaynak: DHA
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