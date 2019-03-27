Son Dakika Haberleri: Aydın Bakan Ersoy Ege Bölgesi'ndeki Altyapı Sorunlarının Tespiti Yıl Sonuna Kadar Tamam -Ek

Aydın Bakan Ersoy Ege Bölgesi'ndeki Altyapı Sorunlarının Tespiti Yıl Sonuna Kadar Tamam -Ek

48 dakika önce

Aydın Bakan Ersoy Ege Bölgesi'ndeki altyapı sorunlarının tespiti yıl sonuna kadar tamam (3)-EK(Tür: Yurt)

Aydın Bakan Ersoy Ege Bölgesi'ndeki altyapı sorunlarının tespiti yıl sonuna kadar tamam (3)-EK

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 10:28 Kaynak: DHA

Aydın, Ege, Güncel
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