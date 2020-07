AYDIN Bakan Karaismailoğlu'dan karayolu şantiyesinde inceleme - Son Dakika

Bakan Karaismailoğlu'dan karayolu şantiyesinde inceleme

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aydın'da yapımı süren Selçuk- Ortaklar Karayolu şantiyesini ziyaret ederek, incelemeler yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, bir takım ziyaretlerde bulunmak üzere Aydın'a geldi. Aydın Valiliğini ziyaret eden Karaismailoğlu, Vali Hüseyin Aksoy ile görüştü. Valilik makamında gerçekleştirilen ziyaret sonrasında AK Aydın İl Başkanlığına geçen Bakan Karaismailoğlu, düzenlediği basın toplantısı ile Aydın gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Karaisamiloğlu'na; Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş, Metin Yavuz ve Bekir Kuvvet Erim, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ve daire amirleri eşlik etti.

YOL ÇALIŞMASINI İNCELEDİ

Bakan Karaisamiloğlu, Selçuk-Ortaklar arasında yapımı devam eden 46 kilometrelik karayolunda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Yol çalışması yapan yetkililerden bilgi aldı. Karaisamiloğlu, "Bugün Aydın'dayız. Selçuk-Ortaklar karayolu hattı şantiyesinde bulunmaktayız. Çalışmalarla ilgili gerekli bilgileri aldık. İnşallah işin takipçisi olarak da bir an önce bitirilmesi için çalışacağız. Ülkemizin her kesiminde çok değerli çalışmalarımız var. Tüm amacımız değerli hemşerilerimizin yaşam standartlarını yükseltmek içindir. Yine Aydın bölgesinde devam eden çalışmaların bir an önce bitirilerek hayata kazandırılması için önemli görüşmeler yapmaktayız. İnşallah hepsini en kısa zamanda Aydınlıların hizmetine sunup bundan sonrada Aydın'ın ihtiyaçları doğrultusunda yeni yapacağımız projelerin planlarını yapacağız. Yine milletvekilleri, Valimiz ve belediye başkanlarımızla sürekli istişare halindeyiz. Onların talep ve görüşleri çok değerlidir. Tabii ki vatandaşların isteği doğrultusunda da işlerimizi devam ettireceğiz" dedi. Açıklamasını sürdüren Bakan Karaisamiloğlu, "Mart ayından beri bütün dünya bir salgınla savaşıyor. Bizde bütün yatırımlarımızı yaparken, bir taraftan da bu salgınla savaşırken, tedbirlerimizi aldık ve şantiyelerimizi tekrar dizayn ettik. Çalışmalarımızı engellemeden bir şekilde devam etmeye çalışıyoruz. Çok başarılı bu süreci anlattık. İnşallah bu yeni normal sürecinde en kısa sürede atlatıp zaten devam eden işlerin daha da hızlandırmanın çabası içerisinde olacağız. Konforlu ve standartları yüksek bir yolda vatandaşlarımız seyahat edecekler. Bundan sonra şantiyelerin ve işlerin takipçisi olacağız" dedi.

İncelemelerin ardından öğle yemeğine geçen Bakan Karaismailoğlu, Aydın Çıldır Havaalanından uçakla Bursa Yenişehir Havalimanına gidecek.