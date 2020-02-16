Aydın bakan selçuk'tan aydınlı hayırseverlere teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın bakan selçuk'tan aydınlı hayırseverlere teşekkür - Son Dakika

Aydın bakan selçuk'tan aydınlı hayırseverlere teşekkür

6 saat önce

Bakan Selçuk'tan Aydınlı hayırseverlere teşekkürMİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir dizi ziyaret ve temasta bulunmak için geldiği Aydın'da okul yaptıran 42 hayırsevere teşekkür belgelerini dağıttı.

Bakan Selçuk'tan Aydınlı hayırseverlere teşekkür

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk bir dizi ziyaret ve temasta bulunmak için geldiği Aydın'da okul yaptıran 42 hayırsevere teşekkür belgelerini dağıttı.

Bugün Ankara'dan havayoluyla İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, karayoluyla Aydın'a geçti. Bakan Selçuk Aydın'da ilk olarak Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'i makamında ziyaret etti. Protokolün karşıladığı Bakan Selçuk burada Vali Köşger ile bir süre görüştükten sonra AK Parti Aydın İl Teşkilatı'na geçti. Burada partililer tarafından çiçeklerle karşılanan Bakan Selçuk, basına kapalı toplantı yaptı. Bakan Selçuk, öğlen ise bir otelde hayırsever iş insanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile yemekte birayraya geldi. Toplantıda kısa bir konuşma yapan Bakan Selçuk, eğitime verdikleri destekler nedeniyle iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür etti. Aydın'da bugüne kadar okul yaptıran 42 hayırseverleri tek tek sahneye çağıran Bakan Selçuk, teşekkür belgesi takdim etti. Selçuk, buradaki toplantı sonrasında Adnan Menderes Üniversitesi Meandros Toplantı Salonunda öğretmeler ile bir araya geldikten sonra Aydın Lisesi'ni ziyaret etti.

Aydın bakan selçuk'tan aydınlı hayırseverlere teşekkür

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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:45 Kaynak: DHA
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