Aydın baraj gölünde kaybolan kişi bugün de bulunamadı - Son Dakika
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Aydın baraj gölünde kaybolan kişi bugün de bulunamadı

6 saat önce

Baraj gölünde kaybolan kişi bugün de bulunamadıAYDIN'ın Çine ilçesinde, babasıyla gittiği Topçam Barajı'nda ortadan kaybolan Hulusi Aşçı (34) için yürütülen arama çalışmaları sürüyor.

Baraj gölünde kaybolan kişi bugün de bulunamadı

AYDIN'ın Çine ilçesinde, babasıyla gittiği Topçam Barajı'nda ortadan kaybolan Hulusi Aşçı (34) için yürütülen arama çalışmaları sürüyor. Bugün de suda dalgıçlar, karada jandarma ekipleri arama yaptı ancak olumlu bir sonuç alınamadı.

Çine ilçesinde yaşayan Fahri Aşçı, Karpuzlu ilçesi Ömerler Mahallesi'ndeki oğlu Hulusi Aşçı ile birlikte geçen perşembe günü saat 11.00 sıralarında, Topçam Baraj Gölü'ne gitti. Baba-oğul, burada bir süre sohbet etti. İddiaya göre Hulusi Aşçı babasına, 'Sen arabaya geç. Ben birazdan geleceğim' dedi. Ancak uzun süre dönmemesi üzerine merak eden Fahri Aşçı, oğlunu aramaya çıktı. Fahri Aşçı, baraj göleti kenarında oğlunun montunu buldu. Aramaya devam eden Fahri Aşçı, oğluna ulaşamayınca durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İntihar etmiş olabileceğinden şüphelenilen Hulusi Aşçı'nın bulunması için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Dalgıçlarla suda, jandarmalar tarafından ise karada arama çalışması başlatıldı. Dalgıçlar suda, jandarmalar ise karada bugün de arama yaptı. Ancak yapılan aramalardan bugün de bir sonuç alınamadı.

Aydın baraj gölünde kaybolan kişi bugün de bulunamadı

Jandarma, Topçam, Çine, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.02.2020 05:14 Kaynak: DHA
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