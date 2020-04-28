AYDIN Belediye binasında çıkan yangın korkuttu - Son Dakika

Yangın, saat 19.30 sıralarında Söke Belediye binasının 3. katında çıktı. Park ve Bahçe İşleri Müdürlüğü'nün bulunduğu katın balkonunda bulunan klimanın motorundan bir anda alev yükselmeye başladı. Belediye çalışanlarının haber vermesiyle olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere ilk müdahaleyi personel yaparken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

AYDIN'ın Söke ilçesinde, belediye binasında klimanın motorundan çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, kısa sürede kontrol altına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'ın duygulandıran açıklaması: Yemin ederim en önemli şey sağlıktır

Türk milleti hakkında söylediği sözlerden dolayı tepki çeken Kim Kardashian'ın YouTube hesabı hacklendi

Bülent Ersoy, Nur Yerlitaş için hüzünlü bir veda mesajı yayınladı: Niye acele ettin bu kadar, sırada ben vardım