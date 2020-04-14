AYDIN 'Beyaz altın' pamuk toprakla buluşuyor - Son Dakika

'Beyaz altın' pamuk toprakla buluşuyor

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde en büyük geçim kaynaklarından birisi olan ve 'beyaz altın' olarak bilinen pamuk toprakla buluşuyor. Ekime başlayan çiftçiler koronavirüse rağmen çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Aydın'da çiftçiler koronavirüse rağmen maskelerini takarak ovaya indi. Traktörüne binen çiftçiler, önce arazileri ekim yapılır hale getirdi, ardından ise geçim kaynakları olan pamuk ekimine başladı. İncir ve zeytinin yanı sıra en büyük geçim kaynağı olan pamuk tohumunu hava şartlarının elverişli olmasını çiftçiler fırsat bildi. İncirliova'daki 96 bin dekar ekilebilir arazinin 32 bin dekarına pamuk ekimi yapıldı.

'BABA MESLEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR'

Ovaya inen çiftçilerden biri olan evli ve 2 çocuk babası Polat Tanrıkulu, koronavirüs salgınına rağmen üretime devam edeceklerini söyledi. Tanrıkulu, üreticiler olarak salgının bilincinde olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu süreçte, hepimize büyük görev düşmektedir. Biz de çiftçi olarak elimizden geleni yaparak 'Biz bize yeteriz' diyerek üretimimize devam ediyoruz. Bu sezon ilk pamuk ekimlerine başladık. Çocukluktan beri baba mesleği olan çiftçiliği yapmaktayım. Geçimimi de çiftçilik yaparak sürdürmekteyim. Kendime ait 650 dekar araziye pamuk ekimi yapıyorum. Pamuk bölgemizin vazgeçilmez mahsullerinden biri. İnşallah, bereketli bir sezon olur. Ovaya inen çiftçiler hummalı bir çalışma içindeler. Elimizden geldiği kadar çalışıp, bu zor günlerde hem milletimize yeterli ürünü yetiştireceğiz."

'ERKEN EKEN, ERKEN BİÇER'

Her yıl en erken pamuk ekimi yapanlardan birisi olduğuna vurgu yapan Tanrıkulu, "Pamuğu en erken ekenlerden birisi benim. Toprağın uygun olması ve ekime hazır hale gelmesi havalarda iyi gidince bizde ekim yapmaya başladık. Bu güzel havayı yakalamışken, 'Kaçırmayalım' dedim ve dikime başladık. Erken eken erken biçer" dedi.

İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı da, "Çiftçiler her türlü riske karşı arazide üretimini yapıyor. Koronavirüs de olsa üretim yapmak zorundayız. Çünkü biz üretmezsek insanlar ne yiyecek. Pamuk sezonunu da açtık, ekim başladı. Sezon inşallah iyi geçer" diye konuştu.