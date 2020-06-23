AYDIN Binlerce kilometre uzaktan gelip Aydın'da yuva kurdular - Son Dakika

AYDIN Binlerce kilometre uzaktan gelip Aydın'da yuva kurdular

Binlerce kilometre uzaktan gelip Aydın'da yuva kurdularATALARI 2 bin 785 kilometre mesafedeki Sudan'dan 2 asır önce Aydın'ın Söke İlçesine yerleşen 61 yaşındaki Hasan Biberci ile 1429 kilometre mesafedeki Suriye'nin başkenti Şam'dan gelen 52 yaşındaki Ulviye Biberci Türkiye'de 30 yıl önce...

Binlerce kilometre uzaktan gelip Aydın'da yuva kurdular

Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Antikor testim temiz çıktı
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi

ATALARI 2 bin 785 kilometre mesafedeki Sudan'dan 2 asır önce Aydın'ın Söke İlçesine yerleşen 61 yaşındaki Hasan Biberci ile 1429 kilometre mesafedeki Suriye'nin başkenti Şam'dan gelen 52 yaşındaki Ulviye Biberci Türkiye'de 30 yıl önce yuva kurdu.

Söke'nin kırsal Burunköy Mahallesi'nde yaşayan Hasan Biberci'nin ataları 2 asır önce Sudan'dan çalışmak için gelerek, burada kaldı. Hasan Biberci, dedesi, babası gibi kendisi de burada doğup büyüdü. Bir Aydınlı gibi yetişerek mahallenin fertlerinden birisi oldu. DSİ'de çalıştığı sıralarda kendisi gibi ataları Suriye'nin Şam şehrinden Osmanlı Dönemi'nde gelerek Germencik'in Ortaklar Mahallesi'nde yaşayan Ulviye Bilici ile görücü usulü ile 30 yıl önce evlendi. Bu evlilikten iki çocukları oldu. Çocuklarını evlendiren Bilici çiftinin, 3 torun sahibi oldu.

'BİZE KARŞI AYRIMCILIK YOK'

Hasan Biberci, "Atalarımız Sudan'dan buraya göç etmişler. Tarih olarak ne zaman geldiğini bilemiyorum. Ben burada doğdum büyüdüm, babam burada doğmuş büyümüş. Torun sahibi olduk buralarda. Komşularla bir sıkıntımız yok. Bize karşı bir ayrımcılıkta yok. Gelinim Çorumlu. Devlet Su İşleri'nden 5 yıl önce emekli oldum. 8 kardeşiz. Birimiz Söke'de diğeri yaylada, biri vefat etti. Her birimiz bir yere dağıldık. Yaşamımızı sürdürüyoruz" dedi.

'GÖRÜCÜ USULÜYLE EVLENDİK'

Ulviye Biberci (51), "Germencik'ten Söke'ye gelin geldim. Suriye'nin Şam şehrinden gelmişiz. Dedem ve babam bile burada doğup büyümüş. Eşimle 30 yıl önce görücü usulü ile evlendik. Kendimizi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak görüyoruz. Bayrağımızı Türk bayrağı biliyoruz. İstiklal Marşı ve Atatürk'ü hepsini kabulleniyoruz. Milli bayramlarda bile sizlerle aynı heyecanı yaşıyoruz" diye konuştu.

'HEP BİRLİKTE BÜYÜDÜK'

Burunköy Mahallesi Muhtarı Muharrem Kaçar, Hasan Biberci ile çocukluklarının birlikte geçtiğini belirtip, "Bizim burada ırkçılık olmaz. Aynı yerde, yer içeriz, aynı okulda okuruz. Bayramlarda bile hep beraberiz hiçbir sıkıntımız yok" dedi.

Suriye, Aydın, Söke, Şam, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.06.2020 11:14 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYDIN Binlerce kilometre uzaktan gelip Aydın'da yuva kurdular - Son Dakika

Son Dakika

16:06 10 yaşındaki oğlunun ölümüyle yıkılan Ebru Şallı, 7 kilo verdi 15:05 Karantinada bunalıma giren Steve Bing, 27. kattan atlayıp canına kıydı 07:43 Sercan'dan bomba aşk itirafı: Yaşananlar tek taraflı değildi, çantamda notlar var 14:34 Eski eşler Şeyma Subaşı ve Acun Ilıcalı, akşam yemeğinde buluştu 10:48 Sevgilisiyle tatile çıkan Eda Ece, siyah bikinisiyle yakalandı 09:51 Sevgilisinden ayrıldıktan sonra tatile çıkan Burcu Esmersoy, cesur pozlarıyla adından söz ettiriyor 08:41 Ünlü oyuncu Mert Turak, dün Birgül Kurtçu ile evlendi 16:40 Sosyetik kasap Nusret, sağanak yağmura aldırış etmeden denize atladı 11:55 Sütyenleriyle video çeken Aynur Aydın, eleştirilere cevap verdi: Ahlaksız ve ayıp olan bir şey yok 21:14 Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a dahil olacak mı? İlk kez bu kadar net konuştu 07:55 Survivor 2020'nin 115. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan yüzleştiği Nisa'ya resti çekti 00:15 Ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan Babalar Günü paylaşımı 00:14 Acun Ilıcalı, kızı Melisa'yla TikTok videosu çekti, sevgilisinin hesabından paylaştı
Fransa'da Amiens ve Toulouse resmen küme düştü
17:32
ABD'de imalat sanayi PMI haziranda beklentinin üzerinde yükseldi
17:23
Son Dakika: İstinaf mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen hapis cezalarını onadı
17:22
Koronavirüse yakalanan Yılmaz Vural'dan ilk açıklama: Antikor testim temiz çıktı
17:20
İstanbul'daki sağanak sırasında canlı yayında kanlar içinde kalan muhabir, son durumunu paylaştı
17:12
Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'nun "Saygı Öztürk'ten özür dile" çağrısına yanıt verdi
16:56
Akşener'in "İşsiz üniversiteli" diye kürsüye çıkardığı gencin eğlence mekanlarında çekilen fotoğrafları çıktı
16:55
Terör örgütü YPG/PKK, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde sivilleri hedef aldı: 5 ölü
16:47
Caner Erkin'in sezon sonu Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşti
16:45
Ekonomistler, Merkez Bankası'ndan 25 baz puan faiz indirimi bekliyor
16:31
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2020 17:39:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AYDIN Binlerce kilometre uzaktan gelip Aydın'da yuva kurdular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]