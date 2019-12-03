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Aydın bir çınarını daha kaybetti

6 saat önce

Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan ve tükettiği gıdaların önemli bir kısmını kendisi üretmesi ile tanınan 95 yaşındaki Hatice Orhan hayatını kaybetti.

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Aydın'ın Köşk ilçesinde yaşayan ve tükettiği gıdaların önemli bir kısmını kendisi üretmesi ile tanınan 95 yaşındaki Hatice Orhan hayatını kaybetti. Canlı tarih olarak da bilinen Hatice Orhan'ın doğup büyüdüğü yer olan ilçeye bağlı kırsal Ilıdağ Mahallesi'nde toprağa verilecek.


Aydın'da az sayıda yaşıtı kalan Köşk ilçesinde ise herkesin ablası durumunda olan 95 yaşındaki Hatice Orhan, planlı yaşamı, doğal ve dengeli beslenmeye olan hassasiyeti ile biliniyordu. Kısa süre öncesine kadar her işini de kendisi yapan Hatice Orhan, koruk ekşisinden, pekmezine, reçelinden turşusuna kadar tükettiği her şeyi ilerleyen yaşına rağmen kendisi hazırlıyordu.


Aydın'ın Köşk ilçesine bağlı Ilıdağ Mahallesi'nde Cumhuriyet'in kurulduğu yıllarda dünyaya gelen Hatice Orhan, karne ile ekmek, çay, şeker gazyağı alıp yaşayan nadir kişilerden biriydi. - AYDIN

Hatice Çarpar, Aydın, Köşk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 09:51 Kaynak: İHA
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