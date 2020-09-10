AYDIN Birbirine aşık çift 29 yıl sonra kavuştu - Son Dakika

Birbirine aşık çift 29 yıl sonra kavuştu

AYDIN'ın Söke ilçesinde, ailevi nedenler yüzünden bir türlü kavuşamayan Birsen Yanılmaz (55) ile Hüseyin Kaya (60) çifti, tam 29 yıl sonra evlilik yüzüğünü takabildi. Düğünlerini Kuşadası'nda kiraladıkları gezi teknesiyle denize açılarak yapan çiftin nikahını Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel kıydı.

Özel bir hastanede hemşire Birsen Yılmaz ile iş insanı Hüseyin Kaya, 1991 yılında Söke'nin Güzeltepe köyünde tanışıp aşık oldu. Evlenme kararı alan çiftin yolları, iş ve ailevi sorunlar nedeniyle ayrıldı. Hüseyin Kaya, ertesi sene çalışmak için Almanya'ya gitmek zorunda kaldı. Aradan geçen zamana ve mesafeye rağmen çiftin sevgi bağı ve iletişimi hiç kopmadı. 2020 yılında tekrar kavuşan Yanılmaz ve Kaya, yıllara meydan okuyan ilişkilerini nikah masasına taşıma kararı aldı. Gelin Birsen Yanılmaz'ın Söke'deki baba evinde akrabalarının ve aile dostlarının katılımıyla 23 Haziran'da kız isteme merasimi gerçekleşti. Damada tuzlu kahve ikram edilmesinin ardından takılan nişan yüzükleri ile aşıklar evlilik yolundaki ilk adımı da atmış oldu.

NİKAHI BAŞKAN ÖMER GÜNEL KIYDI

Birbirlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan çiftin nikahı ise Kuşadası'nda yapıldı. Aile dostları ve yakın akrabalarının katılımıyla gezi teknesinde gerçekleşen törende, Yılmaz ile Kaya'nın nikahını Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel kıydı. Başkan Günel, yüzükler takılıp imzalar atıldıktan sonra evlilik cüzdanını Birsen Yılmaz'a verdi. Mutluluktan havalara uçup birbirlerine sarılan çift, daha sonra çalan müzik eşliğinde dans etti. Kendilerini kırmayıp bu özel günde yanlarında olduğu için Günel'e teşekkür eden Birsen Yılmaz, "Birbirimize kavuştuğumuz için çok mutluyuz. Allah kimseyi bu kadar uzun süre sevdiğinden mahrum bırakmasın" dedi.

Başkan Günel ise "Öncelikle çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyorum. Tarihi Güverciada Kalesi'nin de tanıklık ettiği bu düğünde çiftimizin yanında olmaktan büyük keyif aldım. Umarım 29 yıllık aşkları uzun yıllar daha devam eder" diye konuştu.