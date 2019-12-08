Son Dakika Haberleri: Aydın;"Birlikte hem öğrenip hem de öğreteceğiz"
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Aydın;"Birlikte hem öğrenip hem de öğreteceğiz"

6 saat önce

Bölge toplantıları ile büyük eğitim buluşmaları yaptıklarını aktaran Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Genel Başkanı Sıdıka Aydın,birlikte hem öğrenip hem de öğreteceklerini söyledi.

Aydın;

Bölge toplantıları ile büyük eğitim buluşmaları yaptıklarını aktaran Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Genel Başkanı Sıdıka Aydın,birlikte hem öğrenip hem de öğreteceklerini söyledi.


Memur Sen Elazığ Şubesi Kadın Komisyonu tarafından "Kadın Teşkilat" toplantısı düzenlendi. Kültür Park Mamurat'ül Aziz salonunda yapılan toplantıya, Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Genel Başkanı Sıdıka Aydın katıldı. Sendikanın kadın komisyonunu anlatan sinevizyon gösterisi yapıldığı toplantıda karşılıklı istişarede bulunuldu.


Toplantıda konuşan Memur-Sen Kadınlar Komisyonu Genel Başkanı Sıdıka Aydın, "İkili ilişkiler ve diyaloglar ile karşılıklı Türkiye'nin gündemi ve istişareler yapıp, nasıl yol kat ederiz bunu konuşacağız. Nitelikli sendikaların nasıl olacağını kadın sendikacılığın hangi aşamada olduğunu ve bundan sonraki süreçte nerelere gelebileceğini konuşacağız. Bölge toplantıları ile büyük eğitim buluşmaları yapıyoruz. Kadın sayısını artırmanın önemli olduğunu düşünüyoruz. Birlikte hem öğrenip hem de öğreteceğiz" dedi.


Mazlumun ve zor durumda olanın yanında olan ve gücüne güç katan bir teşkilatın mensubu olduklarını aktaran Memur Sen Elazığ Şubesi Kadın Komisyonu Başkanı Semra Özdemir ise, kadının gücünün küçümsenmeyecek kadar büyük olduğunu söyledi. - ELAZIĞ

Memur Sen, Elazığ, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 12:38 Kaynak: İHA
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