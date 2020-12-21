Aydın BŞB: 3-2

SALON: Eczacıbaşı Spor

HAKEMLER: Erol Akbulut, Mehmet Topal

ECZACIBAŞI VİTRA: Yasemin, Boskovic, Fatma, Beyza, Elif, Hande, Simge (L), Saliha, ThompsonAYDIN BŞB: Aslıhan, Maret, Janset , Meryem, Anthi, Hande, Eylül (L), Pınar, Ecem, Berra, EzgSETLER: 3-2 (27-25, 19-25, 25-21, 25-27, 15-10)

SÜRE: 140 dakika (32, 28, 29, 35, 16)

Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24'üncü hafta mücadelesinde Aydın Büyükşehir Belediyespor'u evinde ağırlayan Eczacıbaşı VitrA, sahadan 3-2 galip ayrıldı. Karşılaşmanın en skorer isimleri 37 sayıyla turuncu beyazlılardan Tijana Boskovic ve Aydın'dan Meryem Boz oldu.