Son Dakika Haberleri: Aydın Bşb Avrupa'da Final İçin Sahada

Aydın Bşb Avrupa'da Final İçin Sahada

1 saat önce

Tarihinde ilk kez yer aldığı CEV Challenge Kupası'nda yarı finale yükselmeyi başaran Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın yarı final ilk maçında Slovenya'nın GEN-I Volley takımına konuk olacak.

Aydın Bşb Avrupa'da Final İçin Sahada, System.String[]
Tarihinde ilk kez yer aldığı CEV Challenge Kupası'nda yarı finale yükselmeyi başaran Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın yarı final ilk maçında Slovenya'nın GEN-I Volley takımına konuk olacak. 

Nova Gorica şehrindeki Sportna Dvorana Spor Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı Gürcü Stephane Takaichvili ve Boşnak Nikola Kozic hakem ikilisi yönetecek. Aydın temsilcisi 6 Mart'ta seyircisi önünde oynayacağı rövanş maçı öncesi avantajlı bir skorla evine dönmeyi hedefliyor. Aydın Büyükşehir Belediyespor turu geçmesi halinde finalde Volero Zurich (İsviçre)-Saugella Monza (İtalya) eşleşmesinin galibi ile Avrupa'da kupa kaldırmak için karşılaşacak. - Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:31 Kaynak: DHA

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