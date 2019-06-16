Aydın BŞB'de Ecem'le anlaşma sağlandı
1 saat önce
VESTEL Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde Erçe'nin ardından Ecem Alıcı ile de sözleşme yeniledi.
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 12:27 Kaynak: DHA
VESTEL Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, iç transferde Erçe'nin ardından Ecem Alıcı ile de sözleşme yeniledi. Kulüpten yapılan açıklamada 25 yaşındaki smaçörle 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.
Geçen sezon Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'dan transfer edilen Ecem, Aydın temsilcisinde kaldığı için mutlu olduğunu söyleyerek yeni sezonda iddialı bir takım olacaklarını dile getirdi. Mavi-beyazlılar şimdiye kadar dış transferde 3'ü yabancı 8 voleybolcu ile anlaştı.
- Aydın
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