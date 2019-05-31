Son Dakika Haberleri: Aydın BŞB'de Meryem imzaladı
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Aydın BŞB'de Meryem imzaladı

40 dakika önce

VESTEL Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı A Milli Takım oyuncusu Meryem Boz'la resmi sözleşme imzaladı.

Aydın BŞB'de Meryem imzaladı, System.String[]

VESTEL Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, daha önce prensip anlaşmasına vardığı A Milli Takım oyuncusu Meryem Boz'la resmi sözleşme imzaladı. İmza törenine Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da katıldı. Milli takımdan izinli alarak Aydın'a gelen Meryem Boz, yeni kulübünde forma giyecek olmaktan büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Geçen sezon Galatasaray'da görev alan milli smaçör, Aydın seyircisiyle buluşacağı günü iple çektiğini dile getirdi. Başarılı isimlerle iddialı bir kadro kurduklarının altını çizen Başkan Çerçioğlu, "Takımımızın, bu sezonda da Aydınlıları gururlandıracak birçok başarıya imza atacağına eminim" diye konuştu.


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 03:45 Kaynak: DHA
Büyükşehir Belediyespor, Meryem, Aydın, Spor
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