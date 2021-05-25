Aydın BŞB İtfaiyesi Söke'deki yangında 14 saat mücadele verdi - Son Dakika

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Özbaşı Mahallesi'nde çıkan samanlık deposu yangını tam 14 saat sonra tamamen söndürüldü.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Söke İtfaiye Amirliği'ne bağlı ekipler önceki gece saatlerinde çıkan yangında büyük çaba gösterdi. En zor yangın tiplerinden biri olan kuru saman yangını kontrol altına alınmasının ardından saatlerce soğutma çalışmalar devam etmişti. Yangının 14 saat sonra tamamen söndürüldüğü ifade edildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Söke İtfaiye Amirliği sosyal medya sayfasında yapılan paylaşımda; "Özbaşı mahallesi yolu üzerinde oluşan saman damı yangınına ekiplerimizce 14 saat süren müdahale ve söndürme çalışmalarımız başarı ile tamamlanmıştır. Sıcağa, susuzluğa ve yorgunluğa rağmen canla başla çalışan, emeği geçen tüm arkadaşlarımızın eline yüreğine emeklerine sağlık. Allah çalışan ekip arkadaşlarımızın ayağına taş değdirmesin" ifadesine yer verildi.

İtfaiye ekiplerinin yorgunlukları, başarılı bir çalışmanın ifadeleri de paylaşılan fotoğraflara da yansıdı. - AYDIN