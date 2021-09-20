Aydın BŞB'nin Avrupa gururu

Voleybolda ev sahipliği yaptığı Kadınlar Balkan Kupası'nda ilk kez şampiyon olan Aydın Büyükşehir Belediyespor, ülkemizi Avrupa'da CEV Challenge Cup'ta temsil edecek. Kuşadası'ndaki organizasyonda Kosova ekibi KV Drita, Romanya'nın CSO Voluntari 2005 ve Sırbistan'ın Ok Jedinstvo Stara Pazova takımlarını 3-0'lık sonuçlarla yenerek set kayıpsız şampiyon olan Aydın BŞB, Challenge Cup 32'li Finaller Turu'nda Norveç'in Tromso takımıyla karşılaşacak. Aydın ekibi, ligdeki ilk sezonu olan 2018-2019'da da Avrupa'da yine Challenge Cup'ta final oynayıp İtalyan ekibi Saugella'ya yenilerek ikinci olmuştu.

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