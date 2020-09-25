MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde son olarak hafta içinde deplasmanda Kuzeyboru'ya 3-1 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 yenilgi alan 10'uncu sıradaki Aydın temsilcisi, galibiyeti bulunmayan 15'inci basamaktaki rakibini yenerek moral bulmayı hedefliyor.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 10:44 - Kaynak: DHA
Son Dakika › Spor › Aydın BŞB'nin filede rakibi Beylikdüzü - Son Dakika Spor