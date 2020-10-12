Aydın BŞB'nin konuğu Eczacıbaşı

MİSLİ.com Sultanlar Ligi'nde son olarak deplasmanda Fenerbahçe Opet'e 3-0 mağlup olan Aydın Büyükşehir Belediyespor yarın evinde lider Eczacıbaşı Vitra ile karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda saat 17.00'de başlayacak müsabaka Misli.Com Web ve Mobil TV'den naklen yayınlanacak.

Evinde oynadığı 4 maçta Galatasaray HDI Sigorta, İlbank, Beylikdüzü Voleybol ve Beşiktaş'ı mağlup eden Aydın temsilcisi, güçlü rakibini de yenerek iç sahada 5'te 5 yapmayı hedefliyor.