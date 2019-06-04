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Aydın BŞB Sobolska ile anlaştı

40 dakika önce

Sultanlar Voleybol Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaraylı milli oyuncu Meryem Boz'un ardından Dominika Sobolska'yı da kadrosuna kattı.

Aydın BŞB Sobolska ile anlaştı, System.String[]
Sultanlar Voleybol Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaraylı milli oyuncu Meryem Boz'un ardından Dominika Sobolska'yı da kadrosuna kattı.
Belçika Milli Takımı'nda da görev yapan Polonya asıllı orta oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı. Polonya ve İtalya ligi tecrübeleri bulunun Sobolska 1.87 boyunda ve 27 yaşında. 


- Aydın
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:23 Kaynak: DHA
Büyükşehir Belediyespor, voleybol, Aydın, Spor
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