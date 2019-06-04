Aydın BŞB Sobolska ile anlaştı
40 dakika önce
Sultanlar Voleybol Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, Galatasaraylı milli oyuncu Meryem Boz'un ardından Dominika Sobolska'yı da kadrosuna kattı.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 12:23 Kaynak: DHA
Sultanlar Voleybol Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor
, Galatasaraylı milli oyuncu Meryem
Boz'un ardından Dominika Sobolska'yı da kadrosuna kattı. Belçika
Milli Takımı'nda da görev yapan Polonya
asıllı orta oyuncusuyla 1 yıllık sözleşme imzalandı. Polonya ve İtalya ligi tecrübeleri bulunun Sobolska 1.87 boyunda ve 27 yaşında.
- Aydın
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