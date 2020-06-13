Aydın BŞB'ye pasör geldi

Vestel Venus Sultanlar Ligi temsilcisi Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde pasör Aslıhan Kılıç'la anlaştı. Geçen sezon PTT'de görev alan Aslıhan, daha önce 2016-2019 yılları arasında Halkbank'ta forma giymişti. Kulüpten yapılan açıklamada, "Çok istedik, çok bekledik seni. Nihayet takımımızdasın. Aydın seni çok sevecek, hoş geldin Aslıhan" ifadelerine yer verildi. 22 yaşındaki voleybolcu yeni kulübünün başarısı için elinden geleni yapacağını belirterek, "Aydın formasını giyecek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.