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AYDIN Bu lokantada 'hesap sorulmuyor'

6 dakika önce

Bu lokantada 'hesap sorulmuyor'Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde lokanta işleten 27 yaşındaki Yiğit Beşparmak, karnı aç olup da parası olmayanları geri çevirmiyor.

Bu lokantada 'hesap sorulmuyor'
Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde lokanta işleten 27 yaşındaki Yiğit Beşparmak, karnı aç olup da parası olmayanları geri çevirmiyor. İşletmesinin camına yazdığı notla bu durumu duyuran Beşparmak, bu uygulamaya ömrünün sonuna kadar devam etmek istediğini söyledi.
Aydın'ın nüfusu en az olan ilçesi Karpuzlu'da 2.5 yıl önce lokanta açan evli Yiğit Beşparmak, 3 ay önce internet sitelerini gezerken bir meslektaşının parası olmayan müşterilerden ücret almadığını gördü ve aynı uygulamayı işletmesinde başlattı. Meslektaşı gibi o da dükkanının camekanına 'Açsanız paranız yoksa çekinmeden söyleyin. Yolunuz düşer öder ya da bir dua ile 'insanlık ölmemiş' dersiniz. Öğrenciler özellikle siz hiç çekinmeyin. Bir gün okulunuz bittiğinde siz de bir yemeği, başka bir öğrenciye ikram edin. Bizden yana helal olsun' yazılı notu astı. Dükkanına gelip de parasının olmadığını söyleyenlere hesap sormadı, ücret almadı.
'GÜNÜMÜZDE BU TÜR ŞEYLERE ÇOK İHTİYAÇ VAR'
İnsanlara yardım etmeği çok sevdiğini ifade eden Yiğit Beşparmak, bu örneğin çoğalmasını istediğini belirterek, şöyle dedi
İnternette bir lokantacı tarafından paylaşılan yazıyı gördüm. Karpuzlu'da neden olmasın dedim. İlçemizde belki bu tür insanlar çok fazla olmasa da az sayıda var. Böyle bir kampanya başlattım. Lokantanın camına astığım yazı, vatandaşların ilgisini çekti. İnsanlara yardımcı olmak, bize onur ve gurur veriyor. Bu yardımlaşmanın örnek olmasını, artmasını isterim. Yardımsever insanların daha çok olmasını isterim. Karnını doyurduktan sonra parası yoksa benim lokantamda hesap sormasına gerek yok. Yesinler, içsinler. Günümüzde bu tür şeylere çok ihtiyaç var. İmkanım oldukça ömrüm el verdikçe buna devam edeceğim.
Yiğit Beşparmak, ev yemeklerinin olduğu 10 kişilik lokantasını kardeşi Gonca Beşparmak, bir akrabası ve bir personelle birlikte 4 kişi çalıştırdığını söyledi.
AYDIN Bu lokantada 'hesap sorulmuyor'
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 09:33 Kaynak: DHA
Karpuzlu, Aydın, Güncel
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