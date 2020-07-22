AYDIN Bu meyvenin tanesi dalında 15 liradan satılıyor - Son Dakika

AYDIN Bu meyvenin tanesi dalında 15 liradan satılıyor

Bu meyvenin tanesi dalında 15 liradan satılıyorAYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Övünç Yorbik'in, Tayland'da gemilerde tayfa olarak çalışırken görüp, yetiştirdiği 'ejder meyvesi' olarak bilinen tropik meyve pitayanın tanesi dalında 15 liradan satılıyor.

Bu meyvenin tanesi dalında 15 liradan satılıyor

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde yaşayan 49 yaşındaki Övünç Yorbik'in, Tayland'da gemilerde tayfa olarak çalışırken görüp, yetiştirdiği 'ejder meyvesi' olarak bilinen tropik meyve pitayanın tanesi dalında 15 liradan satılıyor.

Tayland'da 18 yıl gemilerde tayfa olarak çalışan Övünç Yorbik, 6 yıl önce memleketi Aydın'ın İncirliova ilçesine dönerek pizza dükkanı açtı. Yorbik, bir yandan da Tayland'da görüp tadını beğendiği, 'Ejder meyvesi' olarak bilinen pitayayı İncirliova ilçesinde yetiştirmek için harekete geçti. Yorbik, İncirliova'nın kırsal Gerenkova Mahallesi'nde, 2017 yılı Nisan ayında 1000 metrekarelik sera kiraladı. 1 aylık çalışmayla hazır hale getirilen seraya, tropikal meyve üreticisi Mehmet Tanrıverdi'den satın aldıkları pitaya fidanlarını dikti. Toplam 35 bin lira yatırım yaptıkları seradaki pitaya fidanlarının boyu 2 metreyi buldu. Geçen yıl 2 bin ürün alan Yorbik, 900 ağaç bulunan serasından bu yıl yaklaşık 7 bin ürün elde etmeyi bekliyor. Hasadına başlanılan pitayanın toptan dalında tanesi 15 liradan alıcı buluyor. Her ağaçta ortalama 40 meyve olan pitayanın temmuz ayında başlayan hasadı aralık ayına kadar sürüyor.

7 BİN MEYVE BEKLİYOR

Her yıl meyve sayısında artış yaşayan seradan bu yıl 7 bin meyve beklediğini söyleyen Övünç Yorbik, "3 yıl önce sera kurarak pitaya yetiştirmeye başladık. 2018'de deneme ürünü aldık. Geçen yıl ise yaklaşık 1500 ürün alarak manavlara sattık. Meyve Mayıs ayı ile Haziran aylarında tomurcuk veriyor. Tomurcuk verdikten sonra meyvenin kırmızı hale gelip olgunlaşması ise 45 gün sürüyor. Havalar biraz daha serinlediğinde bu süre 50 günün üstüne çıkıyor. Şu anda da hasat mevsimindeyiz. Hasadını yaptığımız ürünlerin tanesini 15 liradan manavlara satıyoruz. Manavlarda ise kalitesine göre tanesi 25 liraya kadar alıcı buluyor. Sağlığa faydası olduğu biliniyor. Bağışıklık sistemini arttırıyor. Gözlere ve cilt kuruluğu, kolon kanserine ve şeker hastalarına çok iyi geliyor. Bu yıl yaklaşık 7 bin civarında meyve bekliyorum. Dallar çoğaldıkça meyvede artıyor. Gelecek yılda maksimum 12 ila 15 bin meyve almayı hedefliyorum" dedi.

AYDIN Bu meyvenin tanesi dalında 15 liradan satılıyor

İncirliova, Tayland, Tayfa, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 02:49 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AYDIN Bu meyvenin tanesi dalında 15 liradan satılıyor - Son Dakika
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