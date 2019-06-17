Son Dakika Haberleri: Aydın: "Bütün hesap kitap ortada, Türkiye'de sorunlu kredilerin toplam krediye oranı yüzde 4."
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Aydın: "Bütün hesap kitap ortada, Türkiye'de sorunlu kredilerin toplam krediye oranı yüzde 4."

1 saat önce

Aydın: "Bütün hesap kitap ortada, Türkiye'de sorunlu kredilerin toplam krediye oranı yüzde 4."

Aydın:
Aydın: "Bütün hesap kitap ortada, Türkiye'de sorunlu kredilerin toplam krediye oranı yüzde 4."
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:40 Kaynak: AA
Aydın, Türkiye
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