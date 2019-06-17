Aydın: "Bütün hesap kitap ortada, Türkiye'de sorunlu kredilerin toplam krediye oranı yüzde 4."
1 saat önce
Aydın: "Bütün hesap kitap ortada, Türkiye'de sorunlu kredilerin toplam krediye oranı yüzde 4."
Aydın
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:40 Kaynak: AA
: "Bütün hesap kitap ortada, Türkiye
'de sorunlu kredilerin toplam krediye oranı yüzde 4."
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