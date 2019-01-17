Son Dakika Haberleri: Aydın Büyük Menderes Nehri'ne Düşen Adam Bulunamadı

Aydın Büyük Menderes Nehri'ne Düşen Adam Bulunamadı

27 dakika önce

Büyük Menderes Nehri'ne düşen adam bulunamadıAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, tuvalet ihtiyacını gidermek isterken Büyük Menderes Nehri'ne düşerek kaybolduğu belirtilen Tuncay Asar (59) için 5'nci günde yapılan arama kurtarma çalışmalarından da bir sonuç alınamadı.

Büyük Menderes Nehri'ne düşen adam bulunamadı

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, tuvalet ihtiyacını gidermek isterken Büyük Menderes Nehri'ne düşerek kaybolduğu belirtilen Tuncay Asar (59) için 5'nci günde yapılan arama kurtarma çalışmalarından da bir sonuç alınamadı.

Nazilli'de yaşayan evli ve 1 çocuk babası Tuncay Asar, geçen cumartesi akşamı, arkadaşı Adem Balcı ile bir restorana gitti. İki arkadaş, burada içki içip, eğlendikten sonra evlerine dönmek üzere saat 01.00 sıralarında yola çıktı. Akçay Mevkii'nden geçen Büyük Menderes Nehri yakınlarına geldiklerinde, Asar otomobili durdurup, indi. Tuvalet ihtiyacını gidermek için nehrin kenarına giden Asar, aldığı alkolün de etkisiyle, suya düştü. Suda çırpınan Asar'ın yardımına arkadaşı Balcı koştu. Hemen suya atlayan Balcı, karanlıkta suda kaybolan Asar'ı bulamadı. Alkollü olan Balcı da boğulma tehlikesi atlattı. Balcı, yakındaki bir restoranın çalışanları tarafından sudan çıkartıldı. Restoran çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Balcı'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Balcı, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri ile Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris Sualtı Grup Amirliği ekipleri, günün ilk ışıklarıyla birlikte Büyük Menderes Nehri'nde arama kurtarma çalışması başlattı.

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Jandarma ve polis dalgıçları, 5'nci gün olan bugün de bölgede arama kurtarma çalışması yaptı. Konya'dan gelen sualtı dalgıç polisleri ve Komando Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı 10 kişilik sualtı timi Büyük Menderes Nehrini taradı. Yenipazar'ın Donduran Köprüsü'nde de dalgıç polisler arama yaptı. Ancak 5'nci günde de olumlu bir sonuç çıkmadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:44 Kaynak: DHA

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