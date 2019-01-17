Aydın Büyük Menderes Nehri'ne Düşen Adam Bulunamadı

Büyük Menderes Nehri
'ne düşen adam bulunamadı
AYDIN'ın Nazilli
ilçesinde, tuvalet ihtiyacını gidermek isterken Büyük Menderes Nehri
'ne düşerek kaybolduğu belirtilen Tuncay Asar (59) için 5'nci günde yapılan arama kurtarma çalışmalarından da bir sonuç alınamadı.
Nazilli'de yaşayan evli ve 1 çocuk babası Tuncay Asar, geçen cumartesi akşamı, arkadaşı Adem Balcı
ile bir restorana gitti. İki arkadaş, burada içki içip, eğlendikten sonra evlerine dönmek üzere saat 01.00 sıralarında yola çıktı. Akçay
Mevkii'nden geçen Büyük Menderes Nehri yakınlarına geldiklerinde, Asar otomobili durdurup, indi. Tuvalet ihtiyacını gidermek için nehrin kenarına giden Asar, aldığı alkolün de etkisiyle, suya düştü. Suda çırpınan Asar'ın yardımına arkadaşı Balcı koştu. Hemen suya atlayan Balcı, karanlıkta suda kaybolan Asar'ı bulamadı. Alkollü olan Balcı da boğulma tehlikesi atlattı. Balcı, yakındaki bir restoranın çalışanları tarafından sudan çıkartıldı. Restoran çalışanlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, Balcı'ya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Balcı, Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma
ekipleri ile Aydın
İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD
) ve Muğla
İl Emniyet Müdürlüğü Marmaris
Sualtı Grup Amirliği ekipleri, günün ilk ışıklarıyla birlikte Büyük Menderes Nehri'nde arama kurtarma çalışması başlattı.
ULAŞILAMADI
Jandarma ve polis dalgıçları, 5'nci gün olan bugün de bölgede arama kurtarma çalışması yaptı. Konya
'dan gelen sualtı dalgıç polisleri ve Komando
Özel Asayiş Komutanlığı'na bağlı 10 kişilik sualtı timi Büyük Menderes Nehrini taradı. Yenipazar
'ın Donduran Köprüsü'nde de dalgıç polisler arama yaptı. Ancak 5'nci günde de olumlu bir sonuç çıkmadı.