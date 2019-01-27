Son Dakika Haberleri: Aydın Büyük Menderes Nehri Taştı, 5 Bin Dekar Arazi Su Altında Kaldı -1

Aydın Büyük Menderes Nehri Taştı, 5 Bin Dekar Arazi Su Altında Kaldı -1

1 saat önce

Aydın'ın Koçarlı ve İncirliova sınırları içinden geçen Büyük Menderes Nehri 5 yerden setleri patlattı.

Aydın'ın Koçarlı ve İncirliova sınırları içinden geçen Büyük Menderes Nehri 5 yerden setleri patlattı. Patlayan setlerden taşan sular 5 bin dekar ekili tarım arazisini sular altında bıraktı.

Koçarlı ve İncirliova sınırları arasında geçen Büyük Menderes Nehri, aşırı yağmur nedeniyle bugün saat 01.00 sıralarında 5 yerden taştı. Taşan sular 5 bin dekar ekili tarım arazilerini sular altında bıraktı. Arazilerini su basan köylüler, tarlalarında kalan malzemeleri kurtarmaya çalışırken, zor anlar yaşadı. Suların yükselmeye devam etmesi, Büyük Menderes'e 4 kilometre mesafede bulunan kırsal Hacıaliobası ve Sınırteke mahallerinde yaşayan köylüleri korkuttu.

İncirliova Ziraat Odası Başkanı Ali Kaykı tarım arazisi haricinde mahallerin de risk altında olduğunu belirterek, Şu anda 5 bin dekar tarım arazisi sular altında kaldı. Suyla dolan arazilerin çoğunda, bezelye, buğday, arpa ve yonca ekiliydi. Çiftçimiz, büyük zarara uğradı. Setlerin patlamasıyla araziye dolan su yakın mahallere doğru yönelmeye başladı. Devlet Su İşleri ( DSİ) yetkililerini de aradık. Ancak şu an için yapacak bir şey yok. İnşallah sular azalır, yağmurların arkası kesilir ve mahalle halkı da bu tehlikeden kurtulur. Mağdur olan çiftçilerimize yardım elinin uzatılmasını bekiyoruz dedi.

'ZARARIM 500 BİN TL'

Büyük Menderes Nehri'ne en yakın arazilerden birinin sahibi olan Murat Şayık, Arazimde 250 dekar bezelye ve hayvanların yiyeceği yonca ekiliydi. Tamamı sular altında kaldı. Sular hala yükseliyor. Bu bir doğal afettir. İnşallah devletimiz bizlerin yanında olur. Yaklaşık 500 bin TL zararım var. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Şu anda çaresiziz. Sabah geldiğimde önce bir şey yoktu ama setler bir anda patlayınca bir saat içinde tüm arazim sular altında kaldı diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 07:40 Kaynak: DHA

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