Aydın Büyükşehir Başkan Adayı Savaş'a Sürpriz Doğum Günü

Aydın Büyükşehir Başkan Adayı Savaş'a sürpriz doğum günü Cumhur İttifakı Adayı Savaş, sahadaki maharetini gösterdiAYDIN - Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, 54. yaşına sürpriz bir doğum günü etkinliği ile girdi.

Aydın Büyükşehir Başkan Adayı Savaş'a sürpriz doğum günü

Cumhur İttifakı Adayı Savaş, sahadaki maharetini gösterdi



AYDIN - Cumhur İttifakı'nın Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, 54. yaşına sürpriz bir doğum günü etkinliği ile girdi. Seçim çalışmaları kapsamında sürekli sahalarda olan Mustafa Savaş, AK parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen halı saha maçında top koşturduğu sırada yaşadığı sürprizle duygulu anlar yaşadı. Halı sahanın çevresini meşalelerle Aydınlatan kalabalık bir genç grubu Mustafa Savaş'ın doğum gününü unutamayacağı bir etkinlikle kutladı.

Sabah saatlerinden itibaren seçim bölgesi Aydın'dan programdan programa koşan Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen halı saha maçına davet edildi. Gençleri kırmayan Mustafa Savaş saat 21: 00'de başlayan maça Aydınspor'un renklerini taşıyan 09 Numaralı forması ile katıldı.

Gençlerle oynadığı maçta futbolda da maharetini de sergileyen Mustafa Savaş, rakip kaleye gol yağmuruna tutarken, maç esnasında bir anda sahanın elektrikleri kapandı.

Sürprizden haberi olamayan Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, sahanın kenarında ellerinde meşaleler 'Mustafa Savaş' tezahüratları ile onlarca genci görünce duygulandı. Gençleri selamlayan Mustafa Savaş, daha sonra sahaya gelen yaş günü pastasını eşi Nilay Savaş ile birlikte kesti.

Maçı, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen'in yanı sıra Aydınspor yöneticileri de izledi. Parti yönetimi ve AK partili gençlerin yoğun ilgi gösterdiği maçta Aydınspor yönetimi ve taraftarları ile de görüşen Mustafa Savaş, Aydınspor'u hak ettiği yere taşıyacaklarını belirtti.

Doğum günü kutlamasının kendisi için sürpriz olduğunu belirterek gençlere teşekkür eden Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, "Benim için sürpriz oldu. Doğum günüm dolayısıyla Gençlik Kollarımız güzel bir etkinlik düzenlemiş. Maç yaptığımız kardeşlerimiz ilk defa 31 Mart'ta oy kullanacak. Kendilerine teşekkür ediyorum. Aydınspor da bizi yalnız bırakmadı. İlimizin çok önemli değeri olan Aydınspor'umuz da burada. Geçmişte çok güzel başarılar elde etmiş Aydınsporumuzun kulüp yöneticileri ve taraftarımız da burada. Onlara da teşekkür ediyorum. İnşallah her şey güzel olacak Aydın'da . Şu anda halı sahada gündüz de sahalardayız. Çalışmalar güzel gidiyor" diye konuştu. Maçta 3 gol atan Savaş esas golü 31 Mart'ta atacaklarını belirtti.

Mustafa Savaş daha sonra futbol oynadığı gençler ve eşi Nilay Savaş ile birlikte yaş günü pastasını kesti.

Son Dakika » Yerel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Ekrem İmamoğlu'ndan Anket Sorusuna Dikkat Çeken Cevap: Yüzümde Saklı

Yasemin Şefkatli, Sevgilisi İdo Tatlıses'in Doğum Günü İçin Stüdyoya Girerek Şarkı Söyledi

Doğu'daki 5 İlde Yapılan Seçim Anketinde, HDP Diğer Partileri Geride Bıraktı

Fuhuş Operasyonunda Yakalanan 2 Erkeğin HIV Virüsü Taşıdıkları Ortaya Çıktı