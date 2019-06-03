Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir bayram hazırlıklarını tamamladı
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Aydın Büyükşehir bayram hazırlıklarını tamamladı

1 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı tatili öncesinde hazırlıklarını tamamladı.

Aydın Büyükşehir bayram hazırlıklarını tamamladı, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı tatili öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Sahiller tatile hazır hale getirilirken, dikilen yüz binlerce çiçekle Aydın çiçek bahçesine döndü. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın'ın bayram tatiline hazır olduğunu belirtip tüm vatandaşlarımızı Aydın'da tatil yapmaya beklediklerini söyledi.

9 günlük tatilin başlamasıyla birlikte Aydın'ın gözde turizm merkezlerindeki sahiller dolmaya başladı. Didim ve Kuşadası'nda hareketli günler başlarken Büyükşehir Belediyesi tarafından da vatandaşların tatillerini en iyi şekilde geçirmeleri için gerekli çalışmalar yapıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin sorumluluk alanındaki sahillerde özenli bir çalışma yürütülüp plajlardaki kumlar özel makinelerle temizlendi. Yaza özel çiçek dikimleri de yapılırken vatandaşların rahat yolculuk yapmaları için de bayram tatili öncesinde başlanan yol yapım çalışmalarıyla sahil kesimindeki birçok yol yenilendi.

Başkan Çerçioğlu: Bayram mutluluk getirsin

Başkan Çerçioğlu ise Aydın'da bayram hazırlıklarının tamamlandığını belirtip "Tüm vatandaşlarımızın Ramazan Bayramlarını en içten duygularımla kutluyorum. Ramazan Bayramı'nın mutluluk, huzur ve bereket getirmesini diliyorum. Aydın'a bayram tatiline gelecek vatandaşlarımızı güzel ve tertemiz sahillerimizde, birbirinden güzel tatil rotalarımızda misafir etmek için hazırız. Tatil Aydın'da yaşanır" ifadelerini kullandı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 11:13 Kaynak: İHA
Aydın, Güncel
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