Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Savaş Açıklaması

Cumhur İttifakı'nın Aydın
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mustafa Savaş
, "Şehri, belediye başkanına emanet ediyoruz. Ama siz vatandaşınıza yalan söylüyorsunuz, vatandaşınızı kandırıyorsunuz. Bilgiye, belgeye göre bunu konuşuyoruz. Hiçbir ilçemizde suda yüzde 7 indirim yok." dedi.
Savaş, AK Parti
İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, Aydın'ın Türkiye
'nin en pahalı suyunu kullandığını savundu.
Kentte yaşayanların bu konuyu konuştuğunu aktaran Savaş, seçildiği takdirde meclis kararıyla su fiyatlarında yüzde 50 indirim yapacaklarını ve 5 yıl süresince suya zam yapmayacaklarını söyledi.
Su sayaçlarında kurnazlık yapıldığını iddia eden Savaş, "Daha önce 100-200 lira su faturası gelirken, 50, 40 lira gelmeye başladı şeklinde konuşmalar oldu. Detayına girdiğimizde su sayaçlarının 15 günlük okunmaya başlandığını, bazen de hiç okunmadığını, bunun üzerinden su kurnazlığı yapılmaya çalışıldığını öğrendik. Su yakar mı? Yakar. Aydın'da su cepleri yakıyor." diye konuştu.
Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu
'nu eleştiren Savaş, "Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı, ASKİ
'nin parasını büyükşehiree aktardın mı aktarmadın mı? Bu önemli bir soru. Bunu Aydınlı
hemşehrilerim adına soruyorum. Çünkü bu paralar nereye gitti, nerede kullanıldı? Reklam harcamaları için mi kullanıldı? Ben bunu öğrenmek istiyorum" şeklinde konuştu.
Çerçioğlu'nun geçen yıl kasım ayında su fiyatlarında yüzde 7 indirim yapıldığını söylediğini aktaran Savaş, şöyle devam etti:
"Ama biz incelediğimizde yüzde 7'lik bir indirim olmadığını çok net bir şekilde gördük. Her fırsatta 'Seçim için biz yalan söylemeyiz. Seçim için popülist politika yapmayız.' diyen belediye başkanı, 'Yüzde 7 indirim yaptık.' diyerek vatandaşı kandırıyor mu kandırmıyor mu? Bu soruyu yalnızca AK Parti'liler adına sormuyorum. Aydın'da 500 bin abone adına soruyorum. Böyle bir durum varsa, Büyükşehir Belediye Başkanı, kamuoyunun önünde 'ben vatandaşımı kandırdım, ben vatandaşıma yalan söyledim' diye bir açıklama yapmalı. Bir özür dilemeli. Eğer bunu yapmayacaksa istifaya davet ediyorum."
Geçen yıl ki su faturalarıyla bu yıl ki su faturalarını karşılaştıran ve basın mensupları önünde hesap makinesiyle hesap yapan Savaş, "Şehri, belediye başkanına emanet ediyoruz. Ama siz vatandaşınıza yalan söylüyorsunuz, vatandaşınızı kandırıyorsunuz. Bilgiye, belgeye göre bunu konuşuyoruz. Hiçbir ilçemizde suda yüzde 7 indirim yok." ifadesini kullandı.
Çerçioğlu'nun proje açıklamadığını söyleyen Savaş, önceki yerel seçimlerde vaat edilen Zeybek Arena, Işıklı Doğal Yaşam Parkı ve 19 köprülü kavşak projelerinin 10 yıllık sürede hayata geçirilemediğini kaydetti.
Toplantıya, AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim
ve AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen
de katıldı.