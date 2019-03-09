Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Germencik'de

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Germencik'de

21 dakika önce

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı adayı Özlem Çerçioğlu, Germencik ilçesinde kadınlarla bir araya geldi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, Germencik'de, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı ve Millet İttifakı adayı Özlem Çerçioğlu, Germencik ilçesinde kadınlarla bir araya geldi.

Ortaklar Mahallesinde düzenlenen programda konuşan Çerçioğlu, başkanlığı süresince kimseyi ayırmadığını söyledi.

Çerçioğlu, " Bütün İnsanlara eşit davrandım. Adil davrandım. Önümüzdeki süreçte de Germencik ilçesinden seçeceğiniz Fuat başkanımla beraber aynı şekilde davranacağımıza şimdiden söz veriyoruz." dedi.

Millet İttifakı Germencik Belediye başkan adayı Fuat Öndeş ise Çerçioğlu'yla birlikte önemli işler yapacaklarını ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 05:05 Kaynak: AA

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