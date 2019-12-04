Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu, AA'nın

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Fotoğraflar hakkında AA muhabirinden bilgi alan Çerçioğlu, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına" başlıklı karesini seçti.

Çerçioğlu, yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor", sporda ise Şebnem Coşkun'un " Şahika Ercümen'den dünya rekoru" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Fotoğrafları çok etkileyici bulduğunu belirten Çerçioğlu, AA muhabirlerini tebrik etti.

Özlem Çerçioğlu, Hakan Burak, Sarıkamış, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 01:34 Kaynak: AA
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