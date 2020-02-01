Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'ndan itfaiye teşkilatına teşekkür - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'ndan itfaiye teşkilatına teşekkür - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'ndan itfaiye teşkilatına teşekkür

6 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Türkiye'de yangınlara en hızlı müdahale eden 2. ekibin Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi olduğunu belirterek İtfaiye Teşkilatı'na teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Çerçioğlu'ndan itfaiye teşkilatına teşekkür, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Türkiye'de yangınlara en hızlı müdahale eden 2. ekibin Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi olduğunu belirterek İtfaiye Teşkilatı'na teşekkür etti.


Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nin 24 saat görev başında hazır bekleyerek Aydınlıların can ve mal güvenliklerini sağlamaya devam ettiğini belirten Başkan Çerçioğlu, "Aydınlılara modern ekipmanlarla donatılmış eğitimli personelle hizmet veren Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, Türkiye'de yangınlara en hızlı müdahale eden ikinci ekip olma özelliğini taşıyor" dedi.


Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yangın riskinin ve nüfusun yoğun olduğu bölgelerde yeni lokal acil müdahale noktalarının açılmasına da devam ettiklerini kaydeden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydın genelindeki 32'nci lokal acil müdahale noktası olan Ortaklar Organize Sanayi Bölgesi Birimi geçen günlerde açılmıştı. Böylelikle riskli ve kritik yerlerde oluşabilecek olumsuzluklara anında müdahale edilebiliyor. Diğer taraftan özellikle yangın riskinin arttığı yaz aylarında çıkabilecek olumsuzluklara karşı Didim'den Buharkent'e Aydın genelinde 67 kritik mahallede acil müdahale tankerleri hazır bekletiliyor. Bu tankerleri kullanmak için gerekli eğitimler de mahallelerde görevlilere ve muhtarlara verildi. Aydın İtfaiyesi'nin yaşanabilecek olumsuzluklara doğru ve yerinde müdahale etmek için 24 saat hazır bekletiliyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi dün olduğu gibi bugün de görev ve sorumluluğunun bilincinde çalışıyor. İtfaiye teşkilatımız şu anda yangınlara müdahalede Türkiye genelinde en hızlı ikinci itfaiye. Bunu sağlamak için de sürekli eğitim ve tatbikat uygulamalarına devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 02:53 Kaynak: İHA
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