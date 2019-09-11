Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde örnek karar

Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı oturumunda örnek bir karara imza attı. Meclis üyeleri depremzedelerin huzuru için huzur haklarından vaz geçerken, ihtiyaç sahibi ailelerin desteklenmesi için de kampanya başlatıldı.



Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nden, geçen 8 Ağustos'ta 6 şiddetindeki depremle sarsılan ve birçok evin kullanılamaz hale geldiği Denizli'nin Bozkurt Belediyesi'nde yaşayan ihtiyaç sahibi 100 aileye destek olmak için bir kampanya düzenlenmesi kararı çıktı. Aynı zamanda Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden bu kampanyaya katkı sunma kararı çıkarken, meclis üyeleri de eylül ayı huzur haklarını depremzedelere bağışlama kararı aldı.



Denizli'nin Bozkurt Belediyesi'nin ilçede evleri zarar gören ve yardım alma olanakları olmayan aileler için Aydın Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde bir sunum yapan Bozkurt Belediye Başkanı Birsen Çelik, depremde ilçedeki birçok evin zarar gördüğünü hatırlattı. Çelik, evleri oturulamaz durumdaki ailelerin ise çadırlarda yaşadığını söyledi. Çadırlarda yaşamlarını sürdüren 100 ailenin herhangi bir destek alma imkanının olmadığının altını çizen Çelik, kış öncesi bu ailelere prefabrik ev temin etmek istediklerini belirtti.



Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, komşu ildeki ailelere destek olmak istediklerinin altını çizip ulusal düzeyde bir kampanya düzenlenmesi için her türlü yardımı yapacaklarını söyledi. Kampanyaya ilk desteği vermek için yardım önergesi oybirliğiyle plan ve bütçe komisyonuna görüşülmek üzere gönderildi. Ayrıca ailelere ilk destek meclis üyelerinden gelirken, meclisten meclis üyelerinin eylül ayı huzur haklarının ailelere bağışlanması kararı çıktı.



Başkan Çelik, ilçesi adına Başkan Çerçioğlu ve meclis üyelerine teşekkür etti. - AYDIN