Aydın Büyükşehir Belediyesi anında cezasını kesti - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi anında cezasını kesti
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonda belediyeye ait mekanda uyuşturucu yapımında kullanılan esrar bitkisi yetiştirdiği tespit edilerek gözaltına alınan belediye personeli ile ilgili polis ekiplerinin yanında Aydın Büyükşehir Belediyesi de işlem başlattı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde düzenlenen operasyonda belediyeye ait mekanda uyuşturucu yapımında kullanılan esrar bitkisi yetiştirdiği tespit edilerek gözaltına alınan belediye personeli ile ilgili polis ekiplerinin yanında Aydın Büyükşehir Belediyesi de işlem başlattı. Çıkan haberler üzerine olayla ilgili soruşturma başlatan Aydın Bütyükşehir Belediyesi köpek barınağında uyuşturucu madde yetiştirdiği gerekçesi ile gözaltına alınan A.S.'nin işine son verildiğini açıkladı.
Kuşadası'nda bir ihbarı değerlendiren narkotik ekipleri köpek evine uyuşturucu operasyonu düzenlemiş operasyonda 7 kök hint keneviri ele geçirilirken, bir belediye personeli gözaltına alınmıştı. Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Kuşadası Hayvan Rehabilitasyon Merkezi (Köpek evi) ve çalışanlarına yönelik teknik ve fiziki takip sonucu gerçekleştirilen operasyonda köpek evi içerisindeki bir tarlada ekili halde 7 kök hint keneviri ele geçirilmesi üzerine polis kendi yönünden soruşturmasını sürdürürken Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin de kendi içinde soruşturma başlattığı öğrenildi. Yapılan soruşturma sonunda polis ekipleri tarafından gözaltına alınan A.S.'nin adli yöndeki soruşturmanın yanında Belediye tarafından işine son verildiği belirtildi. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi: 03.06.2020 05:27 Kaynak: İHA
Son Dakika Sosyal medya fenomeni Selin Ciğerci, ikiz annesi olmaya hazırlanıyor Sevgilisiyle yürüyüşe çıkan ünlü şarkıcı, fileli taytıyla dikkat çekti Rihanna, kendi markasının yeni koleksiyonu için iç çamaşırlarıyla cesur pozlar verdi Aslışah Alkoçlar'dan ablası Neslişah Düzyatan'a sitem: Virüs var diye beni eve almıyor Oyuncu Gamze Topuz, köpeklerine çivili kemik atıldığını görünce şikayetçi oldu Ünlü oyuncu Ezgi Mola, eylül ayında evleniyor Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in başrol oynadığı Sen Çal Kapımı dizisinin ilk fragmanı yayınlandı Komedyen Cem Yılmaz, bahçesinin içini gözetleyenleri mahkemeye veriyor Evliyken Ece Erken'le aşk yaşayan iş adamı Şafak Mahmutyazıcıoğlu, eşinden boşandı Maske takma zorunluluğuna uymayan Bennu Gerede: Yasaksa ceza kessinler Arto Dalga, sürekli Şeyma Subaşı'yı eleştiren Demet Akalın'a sert çıktı: Kafayı yedi Fatih Ürek, eski dostu Demet Akalın'ı hayatından çıkardı: İlgi alanımda değil Ezhel'den rapçileri hedef alarak şarkı çıkaran Norm Ender'e sert çıktı: Bize söverek para kazandı Kendisini uyaran Acun Ilıcalı'ya gülerek cevap veren Yunus Emre, hatasından dolayı herkesten özür diledi Survivor 2020'de adaya veda eden isim Aycan Yanaç oldu