Aydın Büyükşehir Belediyesi araç filosunu yeni iş makineleri ile genişletiyor - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi, araç filosuna 6 yeni iş makinesi ekledi. Başkan Çerçioğlu, "Halkımızın vergilerini yine halkımıza hizmet olarak geri döndürüyoruz. Aydın halkına en iyi hizmeti vermek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi kent genelinde sürdürdüğü altyapı ve yol yapım çalışmalarında hizmetlerini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi bu çalışmaların yapılmasında kaynaklarını doğru kullanarak daha fazla noktada, daha hızlı çalışmalar yapmak için araç filosunu yeni iş makineleri ile güçlendiriyor.

6 yeni iş makinesi vatandaşların hizmetine girdi

Geçtiğimiz aylarda Atatürk Kent Meydanı'nda halkın huzuruna çıkarılan ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun katılımı ile tanıtılan iş makinelerine ilaveten, 6 yeni iş makinesi daha Büyükşehir Belediyesi tarafından araç parkuruna eklendi. Önceki araçlarda olduğu gibi yine Devlet Malzeme Ofisi'nden satın alınan 1 greyder, 1 silindir ve 4 adet beko loder, Aydınlı vatandaşlara hizmet etmek için yerini aldı. Yatırımlarını, hizmetlerin devamlılığı için gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, son 6 araçla birlikte yaklaşık 30 milyon liralık büyük bir yatırım gerçekleştirmiş oldu.

"Halkımızın vergilerini yine halkımıza hizmet olarak geri döndürüyoruz"

Kaynaklarını halkın ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda, verimli bir şekilde kullandıklarını belirten Başkan Özlem Çerçioğlu, "Gelişen ve büyüyen bir kent olarak ihtiyaçlar ve taleplerde artış gösteriyor. Büyükşehir belediyesi olarak hizmet götürdüğümüz yer sayısı her geçen gün artıyor. Altyapı ve üstyapı inşasında kaliteli, hızlı ve etkin bir çalışma sürdüren ekiplerimize yardımcı olması için, geçtiğimiz aylarda Atatürk Kent Meydanı'nda sergilediğimiz araçlara ilaveten 6 yeni iş makinesi aldık. Halkımızın vergilerini yine halkımıza hizmet olarak geri döndürüyoruz. Aydın halkına en iyi hizmeti vermek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN