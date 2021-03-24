Aydın Büyükşehir Belediyesi can dostlara sahip çıkıyor - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi can dostlara sahip çıkıyor

24.03.2021 13:26
Aydın Büyükşehir Belediyesi can dostlara sahip çıkıyor, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın 17 ilçesinde sokakta yaşayan can dostlar için 7 gün 24 saat çalışıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Aydın'ın 17 ilçesinde sokakta yaşayan can dostlar için 7 gün 24 saat çalışıyor.

Kırsal alanlar dahil il genelinde belirli periyotlarla besleme faaliyetleri de yapılırken Büyükşehir Belediyesi'nin Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezlerinde sahiplendirmeler de aralıksız sürdürülüyor. "Satın alma, sahiplen" kampanyasıyla evini bir can dostla paylaşmak isteyen tüm vatandaşları Büyükşehir Belediyesi'nin barınaklarına davet eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, şimdiye kadar binlerce hayvanı sahiplendirdiklerini söyledi.

Duyarlı vatandaşların ihbarlarının da günün her saati değerlendirildiğinin altını çizen Başkan Çerçioğlu, en son bir sürücü tarafından aracın ardından sürüklenen köpeğin de teslim alınarak gerekli kontrolleri yapıldıktan sonra aynı akşam sahiplendirildiğinin altını çizdi.

"Vatandaşlar sokak kedilerini her çarşamba kısırlaştırabiliyor"

Her hafta Çarşamba günleri barınağa getirilen sokak kedilerini kısırlaştırdıklarını belirten Başkan Çerçioğlu, sokak kedilerini kısırlaştırmak isteyen vatandaşları Büyükşehir Belediyesi'nin Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezlerine beklediklerini söyledi.

"Veteriner hekimler can dostlar için görev başında"

Başkan Çerçioğlu, sokakta yaralanan can dostların rehabilitasyonlarının ve kısırlaştırılmalarının Büyükşehir Belediyesi'nin veteriner hekimleri tarafından barınaklarda yapıldığını ve iyileşinceye kadar da barınaklarda misafir edildiklerini belirtti. Başkan Çerçioğlu, barınağa getirilen yaralı, hasta veya kötü durumdaki can dostların ön muayenelerinin ve hastalık kontrollerinin uzman veterinerler tarafından önce triaj odasında yapıldığını, daha sonra da konulan teşhisle birlikte hayvanın tedavisine başlandığını söyledi.

Başkan Çerçioğlu, "Can dostlara sahip çıkan herkese minnettarız"

Aydın'da sadece vatandaşların refahı ve mutluluğu için değil can dostların da mutluluğu için çalıştıklarının altını çizen Başkan Çerçioğlu "Geçen bir yılda 2 bin 182 can dostumuz veteriner hekimlerimiz tarafından kısırlaştırıldı. Bir taraftan da sahiplendirmelerimiz devam ediyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin duyarlılığına vatandaşlarımız da katkı sunarak sahiplenmelerini rehabilitasyon merkezlerimizden yapıyor. En son bir sürücü tarafından aracın peşi sıra sürüklenen can dostumuza da aynı akşam duyarlı bir vatandaşımız sahip çıktı. Can dostlara sahip çıkan tüm vatandaşlarımıza minnettarız" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi can dostlara sahip çıkıyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi can dostlara sahip çıkıyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi can dostlara sahip çıkıyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi can dostlara sahip çıkıyor

Büyükşehir Belediyesi, Rehabilitasyon, Veteriner, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir Belediyesi can dostlara sahip çıkıyor - Son Dakika


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