Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir Belediyesi, Çevre Bulvarı'nda çalışma başlattı
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Çevre Bulvarı'nda çalışma başlattı

22 dakika önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Çevre Bulvarı'nda çalışma başlattı, System.String[]
Aydın Büyükşehir Belediyesi, yol yapım çalışmalarına devam ediyor.

Diğer ilçelerde olduğu gibi Efeler ilçesinde de yapılan çalışmalarla yollarda Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin son dönemde yollardaki imzası niteliğindeki "sarı çizgiler" artmaya devam ediyor.

Efeler ilçesinin en işlek caddelerinden Çevre Bulvarı'nda yapılan çalışmalarda öncelikle altyapı çalışmalarına başlandı. Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) ekiplerinin başlattığı çalışmayla yolun altından geçen kanalizasyon hatları yenileniyor. Kanalizasyon hattı çalışmalarının bitirilmesinin ardından da yol yapım çalışmasına başlanacak. Çevre Bulvarı'nda yol yapım çalışmalarına önümüzdeki hafta başlanması ve kısa sürede bitirilerek kullanıma açılması planlanıyor.

Diğer taraftan Çevre Bulvarı'na çıkan Egemenlik Caddesi'nde de yol yapım ve parke kaplama çalışması devam ediyor.

Aydın'da dönüşümün sürdüğünü hatırlatan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydın'da altyapı ve üstyapıda yenileme çalışmalarımız devam ediyor. Diğer bulvarlarımız gibi Çevre Bulvarımızı da yenileyip hizmete açacağız. Hedefimiz Aydın'ın her noktasındaki yolları ve altyapıyı yenilemek" ifadelerini kullandı. - AYDIN
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 02:19 Kaynak: İHA
Efeler, Aydın, Güncel
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