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Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi hizmete açıldı - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi hizmete açıldı

09.06.2021 20:43

- Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi hizmete açıldı Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden eğitimde fırsat eşitliği Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve eğitimde fırsat eşitliğinin hedeflendiği Uçan Balon Çocuk Gelişim Merkezi, düzenlenen törenle...

- Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi hizmete açıldı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nden eğitimde fırsat eşitliği

AYDIN - Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve eğitimde fırsat eşitliğinin hedeflendiği Uçan Balon Çocuk Gelişim Merkezi, düzenlenen törenle Aydınlıların hizmetine açıldı.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Girne Mahallesinde hayata geçirilen çocuk gelişim merkezinin açılışını gerçekleştirdi. Okul öncesi eğitimin verileceği merkezde, özellikle ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının da, eğitimde fırsat eşitliği ile en iyi eğitimi almaları hedefleniyor. Merkezlerin il genelinde de açılması için çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; ""Biz Aydın Büyükşehir Belediyesi olarak, sosyal belediyeciliği en iyi yapan belediyelerden birisiyiz ve bu konuda hiçbir zaman mütevazi olmayacağımızı da söylemiştik. Bugün burada geleceğimiz olan çocuklarımız için Uçan Balon Çocuk Gelişim Merkezimizi açıyoruz. 3 ile 6 yaş arasındaki çocuklarımız için 4 sınıf oluşturduk. Bu birincisi, ikincisi de Aydın Tekstilde ve ilçe belediyelerimizde de gerçekleştireceğiz. Bazı ilçe belediyelerimiz yerlerini tespit etti, meclis kararları alındı. En kısa sürede onları da hizmete sunacağız" dedi.

"Güzel günler çok yakında"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Eğer biz gelecek nesillerimize önem veriyorsak, tüm belediye başkanlarının da özellikle dezavantajlı bölgelerde çocuk gelişim merkezi açmasının çok önemli olduğunu düşünüyorum. Biz de bu düşünceden yola çıkarak burayı açtık, ikincisi de hazır. Eğitimde fırsat eşitliğinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Zaten zengin vatandaşlarımız çocuklarını en iyi yerlere gönderebiliyor ama bizler dezavantajlı ailelerin çocuklarının da en iyi eğitimi görmesini istiyoruz. Özellikle dezavantajlı ailelerin çocukları burada avantaj sağlıyor. Fırsat eşitliği oluşturmak istiyoruz. Buradan yola çıkarak profesyonel eğitmenlerimiz ile birlikte eğitimde fırsat eşitliği oluşturarak çocuklarımızın okul öncesi eğitimine katkı sağlıyoruz, aynı zamanda bu yerlerimizde istihdam da oluşturuyoruz. Nasıl ki Selanik'ten doğan güneş Türkiye'yi aydınlatıyorsa, buradaki öğrencilerimiz de Atatürk'ün gösterdiği yolda yolunu aydınlatacaktır. Hiç kimse umudunu kaybetmesin, güzel günlerin çok yakında" diye konuştu.

"İkinci merkezimiz de hazır"

İkinci çocuk gelişim merkezinin de hazır olduğu ifade eden Başkan Çerçioğlu, "Burada hayata geçirdiğimiz bu merkezimizi Aydın genelinde de yaymayı hedefliyoruz. İkinci merkezimiz de hazır. Onu da Aydın Tekstil alanında vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. En kısa sürede yaklaşık 2 ay içerisinde orayı da hayata geçirmeyi planlıyoruz. Gelecek nesillerimiz olan çocuklarımızın eğitimde fırsat eşitliğini yakalaması için çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi.

"Bu tablo beni mutlu ediyor"

Gençlere yönelik hayata geçirilen Kültür Merkezleri ile ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Çerçioğlu; "Biliyorsunuz, bizim 27 tane Kültür Merkezimiz var. Yine orada da dezavantajlı ailelerimiz çocuklarına gitar, resim gibi kurslar aldırabilir. Bizim eğitmenlerimiz çocuklarımıza destek oluyor ve tüm çocuklarımıza, gençlerimize fırsat eşitliği ilkesi ile yaklaşıyor. Maalesef pandemiden dolayı bu kurumlarımızı kapatmak zorunda kalmıştık ama 1 Temmuz'dan itibaren normalleşme süreci ile birlikte bu kurumlarımız da faaliyete geçecek. Tekrar 27 ilçemizde de bu kurslarımız eğitime başlayacak. İşte çocuklarımızın ve gençlerimizin bu mutluluğunu, bu tabloyu görmek beni çok mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından beraberindeki heyet ile birlikte merkezin açılış kurdelesini kesen başkan Çerçioğlu, çocuklarla sohbet etti.

(UE-MU-OD-Y)

Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi hizmete açıldı
Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi hizmete açıldı
Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi hizmete açıldı
Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi hizmete açıldı

Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu, Aydın, Okul, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Aydın Büyükşehir Belediyesi Çocuk Gelişim Merkezi hizmete açıldı - Son Dakika


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