Aydın Büyükşehir Belediyesi çocuklara binlerce maske dağıttı - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi, 2 aylık aranın ardından parklarına ve oyun alanlarına kavuşan 0-14 yaş arası binlerce çocuğa maske dağıttı.



Sokağa çıkma kısıtlaması tedbirlerinden dolayısıyla yaklaşık iki aydır evlerinden çıkmayan çocuklar, bugün saat 11.00-15.00 saatleri arasında parklarına ve oyun alanlarına kavuştu.



Patenleri, bisikletleri ve oyuncaklarıyla bulundukları her yeri renklendiren çocukları Aydın Büyükşehir Belediyesi unutmadı. Günler öncesinden hazırlanan maskeler ile alanlarda yerini alan Büyükşehir personeli binlerce maskeyi çocuklara ve ailelerine dağıttı. Parklarda, oyun alanlarında ve Atatürk Kent Meydanı'nda hazır bulunan mobil ekipler her noktada maskeyi çocuklara ulaştırdı.



Vatandaşlar kapalı paketlerde dağıtılan maskelerin kendilerine ulaşmasından dolayı memnuniyeti belirtti. Çocuklar arasında sosyal mesafe kuralını sağlamakta güçlük çeken aileler, maskeler sayesinde önlem alabildiklerine dikkat çekti ve bu uygulamadan dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.



Pazarda, çarşıda, otobüste, taksilerde, meydanlarda ve parklar olduğu gibi birçok alanda maske dağıtan Aydın Büyükşehir Belediyesi, 15-20 yaş arası vatandaşların sokağa çıkış izni olan 15 Mayıs Cuma günü de bu hizmetini devam ettirecek. - AYDIN