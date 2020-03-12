Aydın Büyükşehir Belediyesi corona'ya karşı 'Salgın Hastalıklarla Mücadele Kurulu' oluşturdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir Belediyesi corona'ya karşı 'Salgın Hastalıklarla Mücadele Kurulu' oluşturdu - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi corona'ya karşı 'Salgın Hastalıklarla Mücadele Kurulu' oluşturdu

6 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "pandemi" sınıfına alınan corona/covid-19 salgınına karşı "Salgın Hastalıklarla Mücadele Kurulu" oluşturdu.

Aydın Büyükşehir Belediyesi corona'ya karşı 'Salgın Hastalıklarla Mücadele Kurulu' oluşturdu, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından "pandemi" sınıfına alınan corona/covid-19 salgınına karşı "Salgın Hastalıklarla Mücadele Kurulu" oluşturdu.


Salgınla mücadelede süratli karar almanın ve uygulamanın önemine vurgu yapan Başkan Çerçioğlu, kurul koordinasyonunda Büyükşehir Belediyesi personelinden başlamak üzere halkın bilinçlendirilmesi için yoğun bir çalışma uygulayacaklarını ifade etti.


Kurulla ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Çerçioğlu, kurulun şimdiye kadar alınan tedbirlerin yanı sıra WHO ve Sağlık Bakanlığı'nın yapacağı uyarıları takip ederek, buna göre tedbirler alacağını ifade etti. Kurulun Büyükşehir Belediyesi'nin salgına karşı atacak olduğu adımlarda koordinasyonu sağlayacağının altını çizen Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi daire başkanlıklarını da alınacak tedbirlerle ilgili teyakkuza geçirdiklerini söyledi.


"Ana hizmet binasına termal kamera yerleştirildi"


Kurulun daire başkanlıklarına gönderdiği ilk yazıda kişisel hijyen vurgusu yapıldı. Özellikle vatandaşlarla temas halindeki personelin hijyen kurallarına tam riayet etmesi istenen yazıda, WHO ve Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı hijyen kuralları tekrarlandı ve tam olarak uyulması istendi. Tüm daire başkanlıklarının risk unsuru olabilecek her türlü gelişmeyi kurula bildirmesi istenen yazıda, Büyükşehir Belediyesi ana binasına termal kamera konularak kontrollerin yapılacağı ifade edildi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi birimlerindeki dezenfektan sayısı da artırıldı.


Başkan Çerçioğlu: Salgını dikkatle takip ediyoruz


Başkan Çerçioğlu, Aydın'da ortak kullanım alanlarında rutin yapılan dezenfeksiyon işlemlerinin corona/covid-19 salgınının ilk aşamasından itibaren yoğunlaştırıldığını belirtti. Başkan Çerçioğlu "Corona/covid-19 salgını Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel salgın kategorisine çıkarıldı. Biz de yerel yönetim olarak salgınla mücadelede hızlı ve doğru kararlar alıp uygulayabilmek için 'Salgın Hastalıklarla Mücadele Kurulu'nu oluşturduk. Attığımız her adımı vatandaşlarımızın sağlığını korumak için yapıyoruz ve salgını dikkatle takip ediyoruz. Oluşturduğumuz kurulla Dünya Sağlık Örgütü'nün ve Sağlık Bakanlığı'nın uyarı ve çağrılarını yerine getireceğiz. Vatandaşlarımızdan hijyen konusunda gerekli hassasiyeti göstereceklerinden eminiz " şeklinde konuştu.


Başkan Çerçioğlu, salgının görüldüğü ilk andan itibaren hızlı hareket ederek ortak kullanım alanlarındaki rutin dezenfeksiyon işlemlerini sıklaştırdıklarını belirtti. Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenli olarak ana hizmet binası başta olmak üzere çocuk oyun alanlarının, kültür merkezlerinin, ASKİ ve büyükşehir veznelerinin, otobüslerin, otobüs terminallerinin, otobüs duraklarının dezenfekte edildiğini hatırlattı. - AYDIN

Dünya Sağlık Örgütü, Sağlık Bakanlığı, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:28 Kaynak: İHA
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