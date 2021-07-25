AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DAHA TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN BAYRAMDA DA 7/24 ÇALIŞTI - Son Dakika

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DAHA TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN BAYRAMDA DA 7/24 ÇALIŞTI

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DAHA TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN BAYRAMDA DA 7/24 ÇALIŞTI
Son Güncelleme: 25.07.2021 13:17

Aydin Büyüksehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baskanligi ekipleri vatandaslarin daha temiz ve saglikli bir çevrede yasamasi için bayram tatili süresince de 24 saat sahada görev basindaydi.

Aydin Büyüksehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baskanligi ekipleri vatandaslarin daha temiz ve saglikli bir çevrede yasamasi için bayram tatili süresince de 24 saat sahada görev basindaydi. Ekipler özellikle nüfusun 4-5 kat arttigi tatil beldelerinde bir sorun yasanmamasi için canla basla çalisti.

Temizlik sube müdürlügüne bagli ekipler tarafindan sorumluluk alanlarindaki cadde ve bulvarlarin temizligi, kent genelinde otogarlarin, meydanlarin, kaldirimlarin yikama islemleri ile kent mobilyalari, üst geçitler, duraklar, ibadethaneler ve sahil temizligi bayramda da sürdürüldü.

Koronavirüsle mücadeleye devam eden mobil dezenfekte ekipleri kent genelinde bank, durak, üst geçit gibi toplu kullanim alanlarini dezenfekte ederken; dezenfekte istasyonlarinda da toplu tasima, ticari, özel ve kamu araçlarinin dezenfekte çalismalarina devam edildi.

Atik yönetimi ekiplerince ise ilçe belediyelerince toplanan evsel atiklarin aktarma istasyonlarindan Büyüksehir Belediyesi'nin kati atik düzenleme ve bertaraf tesislerine getirilerek bertaraf edilmesi saglandi.

Diger taraftan bayram süresince tibbi atik ekipleri tarafindan da toplama ve tasima araçlariyla kontrolü yönetmeligi kapsaminda tehlikeli atiklarin, üretici saglik kuruluslarindan toplanmasi, tasinmasi ve bertarafi da kesintisiz devam etti.

Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, Büyüksehir Belediyesi'nin her biriminin bayram süresince de görev basinda oldugunu söyledi.

Kaynak: Habermetre

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SON DAKİKA: AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DAHA TEMİZ BİR ÇEVRE İÇİN BAYRAMDA DA 7/24 ÇALIŞTI - Son Dakika
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