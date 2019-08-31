Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir Belediyesi'den renkli kutlama
Son Dakika Güncel Haber

Aydın Büyükşehir Belediyesi'den renkli kutlama

2 saat önce

Aydınlılar, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Hayko Cepkin konseriyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'den renkli kutlama, System.String[]

Aydınlılar, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Hayko Cepkin konseriyle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı. Zaferin 97. yıldönümünde düzenlenen konserle vatandaşlar şenlik havasında bir gece yaşadı. Konseri on binlerce Aydınlı izledi.


Konser öncesinde ise Atatürk Kent Meydanı'ndaki havuzda Kurtuluş Savaşı temalı ışıklı ses gösterisi düzenlendi. Konseri ellerinde bayraklarla bekleyen Aydınlılar sanatçının sahneye çıkmasıyla birlikte coşkuya teslim oldu.


Sahneye çıkan Hayko Cepkin ise Aydınlılara unutulmaz bir akşam yaşattı. Gerek konser içeriği gerek sahne gösterisiyle tam not alan Hayko Cepkin, konser sonrasında Aydınlıların 30 Ağustos Zafer Bayramını kutladı. Konserde ışık ve ateş gösterilerine de yer verilirken, "Melekler" şarkısında ise sahneye bir semazen çıkarak gösteri gerçekleştirdi. Aydınlılar genciyle yaşlısıyla sanatçının birçok şarkısını hep bir ağızdan seslendirdi.


Vatandaşlar, düzenlenen konserle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti.


Konserin ardında da havai fişek gösterisi gerçekleştirildi. - AYDIN

Zafer Haftası, Hayko Cepkin, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 01:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Coğrafyamızın dört bir yanında verdiğimiz mücadele Türkiye'nin haklarını savunmak içindir
30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonunda bir araya gelen Erdoğan ve Akşener'den samimi anlar İrem Derici'nin konserinde havai fişeğin isabet ettiği minibüs cayır cayır yandı Van kayyumunun Genel Sekreteri Yalçın: 653 kişiyi işten çıkarırken çok büyük keyif aldım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.8.2019 16:02:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aydın Büyükşehir Belediyesi'den renkli kutlama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]