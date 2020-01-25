Aydın Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesine yardım elini uzattı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesine yardım elini uzattı - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesine yardım elini uzattı

6 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'da dün akşam saatlerinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında Elazığ'a yardım elini uzatıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesine yardım elini uzattı, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Elazığ'da dün akşam saatlerinde 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrasında Elazığ'a yardım elini uzatıyor. İlk aşamada acil olarak Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kuru gıda, elektrikli soba, battaniye ve içme suyu dolu kamyon deprem bölgesine ulaştırılmak üzere yola çıktı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratları da deprem bölgesine giderek incelemelerde bulunacak. Tespit edilecek eksikler doğrultusunda yardımlara devam edilecek.


Depremin acısının bir kez daha yaşandığını kaydeden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Gün dayanışma günü. Meydana gelen depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Yardım görevlilerimizin enkaz altındaki vatandaşlarımıza da bir an önce ulaşmalarını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu. - AYDIN

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 05:16 Kaynak: İHA
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