Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler'de yol yapım çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler'de yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

26.05.2021 15:57
Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler'de yol yapım çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler'de sıcak asfalt ve yol yapım çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Efeler'de sıcak asfalt ve yol yapım çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Posta Caddesi ve Doğu Gazi Bulvarı'nda sıcak asfalt çalışmasını bitiren Büyükşehir ekipleri, Turgut Özal ve Tekstil Bulvarı ile Paşa Yaylası ve ASTİS içerisindeki Tralles Bulvarı'nda eş zamanlı olarak çalışıyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ihtiyaç duyulan her noktada yol yapım çalışmalarını sürdürüyor. Trafik yoğunluğunu ve sıkışıklığını azaltarak kent içi trafik akışını hızlandırmak için çalışan Büyükşehir ekipleri, yollara yaptığı altın dokunuşlarla kesintisiz ve güvenli trafik akışı sağlıyor. Bu kapsamda Efeler ilçesindeki farklı noktalarda eş zamanlı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri, hızlı ve etkin çalışmalarıyla kısa sürede hızlı yol aldı.

Paşa Yaylası ve Turgut Özal Bulvarı'nda çalışmalar sürüyor

Aydınlıların uğrak noktası olan Paşa Yaylası'na çıkan yolda çalışmalarını sürdüren ekipler, sathi kaplama çalışması öncesinde temel malzeme serimi yapıyor. İş makinelerinin yoğun olarak çalıştığı yolda çalışmalar hızla devam ediyor. Kemer Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda da çalışmalarını devam eden ekipler, sıcak asfalt serimi öncesindeki hazırlık aşamasını sürdürüyor. Sıcak asfaltla kaplanacak olan yol, sürücüler için konforlu hale getirilecek.

Tekstil Bulvarı sıcak asfaltla kaplanacak

Tekstil Bulvarı'nda da yoğun mesai yapan Fen İşleri ekipleri, yıpranmış olan yol üzerinde öncelikle parke sökümü, kazı ve reglaj çalışması yaptı. Temel malzeme seriminin ardından sıcak asfalt kaplama aşamasına geçilen Tekstil Bulvarı'nda çalışmalar sürüyor.

ASTİS'de Büyükşehir çalışmaları devam ediyor

ASTİS içerisinde Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (ASKİ) altyapı çalışmalarının sona ermesinin ardından üstyapı çalışmalarına geçildi. Fen İşleri ekipleri ASTİS içerisindeki Tralles Bulvarı'nda düzenleme çalışmaları ardından parke kaplama aşamasına geçildi.

İki noktada çalışma tamamlandı

Doğu Gazi Bulvarı'nın Posta Caddesi'ne bağlandığı bölümde ve Posta Caddesi'nin tamamında sıcak asfalt çalışması yapan Büyükşehir ekipleri, Doğu Gazi Bulvarı'nda kavşak düzenlemesi de yaparak yolu kullanıma açtı.

"Yollarımızı yenileme çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor"

Yol yapım çalışmaları hakkında bilgi veren Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın konforlu ve güvenli yolculuk yapmasını sağlamak için yollarımızı yenileme çalışmalarımız yoğun bir şekilde sürüyor. Didim, Kuşadası, Söke, İncirliova ve Germencik'te süren çalışmalarla birlikte Efeler'de de yoğun bir mesai içindeyiz. Özellikle kapanma günlerini fırsata çevirerek hızlı ilerleme katettik. Kısa süre içerisinde bu yollarda çalışmaları tamamlayıp, vatandaşlarımızın kullanımına açacağız" dedi. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler'de yol yapım çalışmalarını sürdürüyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler'de yol yapım çalışmalarını sürdürüyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler'de yol yapım çalışmalarını sürdürüyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler'de yol yapım çalışmalarını sürdürüyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler'de yol yapım çalışmalarını sürdürüyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler'de yol yapım çalışmalarını sürdürüyor
Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler'de yol yapım çalışmalarını sürdürüyor

Büyükşehir Belediyesi, Efeler, Aydın, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler'de yol yapım çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanlık Seçimi 18 Haziran Cuma yapılacak Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanlık Seçimi 18 Haziran Cuma yapılacak İsrail'in Filistinlilerden tapu talep etmesine AK Partili Turan tepki gösterdi: Devlet arşivlerimizde bölgeye ait 183 bin kayıt var İsrail'in Filistinlilerden tapu talep etmesine AK Partili Turan tepki gösterdi: Devlet arşivlerimizde bölgeye ait 183 bin kayıt var Çığlıklarına komşuları yetişti! Küçük kıza, apartman girişinde taciz Çığlıklarına komşuları yetişti! Küçük kıza, apartman girişinde taciz Son Dakika! Süleyman Soylu kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Emrindeyiz Son Dakika! Süleyman Soylu kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Emrindeyiz İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! 150 bin liranın altında araç kalmadı İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! 150 bin liranın altında araç kalmadı Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı

Son Dakika Haberleri
16:18 Akşener, Erdoğan'ın "Gelin hanıma Rize'de güzel bir ders verildi" sözlerine cevap verdi: İşte bu yüzden Parlamenter Sistem diyoruz
16:02 Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler
16:01 Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu
16:00 Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanlık Seçimi 18 Haziran Cuma yapılacak
15:45 Son Dakika! Süleyman Soylu kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Emrindeyiz
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında "Bay Meral" dedi, bu ifade sosyal medyada gündem oldu
15:42 En fazla altın rezervine sahip ülkeler sıralamasında Türkiye listeye 12. sıradan girdi
15:41 İstikrarın bozulmaması için seçimlerde kimse aday olmayacak! Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasındaki buzlar eriyor
14:58 İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! 150 bin liranın altında araç kalmadı
14:53 Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçilerinden övgü yağdı
Akşener, Erdoğan'ın Akşener, Erdoğan'ın "Gelin hanıma Rize'de güzel bir ders verildi" sözlerine cevap verdi: İşte bu yüzden Parlamenter Sistem diyoruz         
16:19
Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu         
16:01
Baba ve iki oğluna, temizlemek için girdikleri su kuyusu mezar oldu Baba ve iki oğluna, temizlemek için girdikleri su kuyusu mezar oldu         
15:54
Pazar yeri, yılda 1 milyon liralık elektrik üretecek Pazar yeri, yılda 1 milyon liralık elektrik üretecek         
15:52
Kocasının ilgisini çekmek isteyen kadın, gasp mağduru olduğunu ileri sürdü! Gerçek kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı Kocasının ilgisini çekmek isteyen kadın, gasp mağduru olduğunu ileri sürdü! Gerçek kamera kayıtlarıyla ortaya çıktı         
15:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında "Bay Meral" dedi, bu ifade sosyal medyada gündem oldu         
15:44
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçilerinden övgü yağdı Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçilerinden övgü yağdı         
14:54
Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı         
14:30
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya destek oldu: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya destek oldu: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz         
14:03
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak         
14:01
Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler         
13:52
Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı         
12:13
Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı         
11:45
Koronavirüs aşısının ardından Koronavirüs aşısının ardından "Kendimi korkunç hissediyorum" diyen model, yaşamını yitirdi         
10:57
Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den         
10:35
Bahar Candan, Bahar Candan, "Babam çok kızmaz umarım" diyerek paylaştı, Instagram'da yorum yağdı         
10:29
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 16:27:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın Büyükşehir Belediyesi Efeler'de yol yapım çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement