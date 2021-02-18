Aydın Büyükşehir Belediyesi, heykel sanatıyla kadın erkek eşitliğini anlatacak - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi, heykel sanatıyla kadın erkek eşitliğini anlatacak

18.02.2021 12:18
Aydın Büyükşehir Belediyesi, heykel sanatıyla kadın erkek eşitliğini anlatacak, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için kadın-erkek eşitliğini anlatan soyut heykel yarışması düzenliyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için kadın-erkek eşitliğini anlatan soyut heykel yarışması düzenliyor. Kadınların özgürlüğü, çağdaşlığı, hakları, üretkenliği gibi konuların işlenebileceği yarışmada toplam 230 bin TL ödül verilecek.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kadınların Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le Türkiye'de neredeyse yüz yıl önce elde ettikleri eşitlik haklarını günümüzde tam olarak kullanamadıklarının altını çizerek, özellikle son yıllarda artan kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetlerine dikkati çekti.

Başkan Çerçioğlu tüm kadınlardan sahip oldukları haklarına sonuna kadar sarılmaları çağrısı yaparken, bunun çağdaş dünyanın bir gerekliliği olduğunu savundu. Kadınların değersizleştirilmeye çalışılmasının son yıllarda Türkiye'nin kanayan yaralarından birisi haline geldiğini ifade eden Başkan Çerçioğlu, "Her gün yaşanan kadına yönelik şiddete ve kadınlarımızın katledilmesine karşılık sesimizi daha da yükseltmeliyiz. Biz kadınlar birlik olmalı, dik durmalı ve haklarımızı sonuna kadar savunmalıyız. Hayatımıza geri dönülmemek üzere Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kalın harflerle yazılan eşitlik ilkesi gerçek hayatta da yer bulmalı. Bunun için her platformda mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Soyut heykel yarışması ve seçilecek heykelle bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyleyen Başkan Çerçioğlu, bu farkındalığı ortak olmak isteyen tüm sanatçıları yarışmaya davet etti.

1 Mart 2021 Pazartesi gününe kadar başvurulabilecek yarışmada seçici kurul 2 Mart Salı günü toplanacak ve birinciye 110 bin TL, ikinciye 70 bin TL üçüncüye de 50 bin TL ödül verilecek. Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgi https://aydin.bel.tr/detail/9458/tc-aydin-buyuksehir-belediyesi-kadin-erkek-temali-soyut-heykel-yarismasi-katilim-sartnamesi-2021 adresinden edinilebilecek. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi, heykel sanatıyla kadın erkek eşitliğini anlatacak

Büyükşehir Belediyesi, Heykel, Aydın, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir Belediyesi, heykel sanatıyla kadın erkek eşitliğini anlatacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'ın golcüsü Mostafa Mohamed, Crystal Palace'ın radarına girdi Exxen'de yayınlanan İşte Bu Benim Masalım dizisi, IMDb'deki puanıyla adeta çakıldı 5 sene önce Çaykur Rizespor'la FIFA'lık olan Mehdi Taremi, Porto formasıyla Juventus'u yıktı Selahattin Demirtaş'tan 13 şehit için terör örgütü PKK'ya kınama Fenerbahçe'de isteneni veremeyen Samatta'ya Clube Brugge talip oldu Anlaşma imzalandı, Kadıköy Belediyesi işçilerinin grevi sona erdi! En düşük maaş net 5 bin 275 TL oldu Bipolar bozukluk hastası hamile eşinin fuhuş bataklığından kurtarılmasını istiyor Normalleşme süreci başlıyor! Belirlenen 8 şartı uygulayan restoran ve kafeler, müşterilerini ağırlayabilecek
Görüntüler korkunç! Patlama sonrası bir kısmı göçen evin altından yaşlı kadının cansız bedeni çıkarıldı Görüntüler korkunç! Patlama sonrası bir kısmı göçen evin altından yaşlı kadının cansız bedeni çıkarıldı         
15:01
34. Uluslararası Tüketici Zirvesi, iş dünyasını bir araya getiriyor 34. Uluslararası Tüketici Zirvesi, iş dünyasını bir araya getiriyor         
14:41
CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır? CHP'li isimden Bakan Koca'ya soru önergesi: AK Parti'nin kongreleri bilginiz ve onayınız dahilinde mi yapılmaktadır?         
14:21
Son Dakika! Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını sabit tuttu Son Dakika! Merkez Bankası yüzde 17 olan faiz oranını sabit tuttu         
13:58
4 yaşındaki oğullarıyla birlikte evlerinde katledilen Tokkal ailesi son yolculuğuna uğurlandı 4 yaşındaki oğullarıyla birlikte evlerinde katledilen Tokkal ailesi son yolculuğuna uğurlandı         
13:34
Genç kadının itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım Genç kadının itirafı yıllar sonra ortaya çıktı: Kibariye'nin eşinden çocuk aldırdım         
13:11
Barışmak istediği eşini dönercide 38 yerinden bıçaklayan kocayı çatal-bıçaklarla durdurmaya çalıştılar Barışmak istediği eşini dönercide 38 yerinden bıçaklayan kocayı çatal-bıçaklarla durdurmaya çalıştılar         
12:37
İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi İstanbul'da görülen kar yağışları sonrasında baraj doluluk oranı yüzde 48,67'ye yükseldi         
11:43
Dünya Dünya "Rüzgar esti, hamile kaldım" diyen kadını konuşuyor! Polis iddiayla ilgili soruşturma başlattı         
11:02
Babasının vefatıyla devraldığı şirketi büyüten genç girişimci, şimdi 19 ülkeye makine ihraç ediyor Babasının vefatıyla devraldığı şirketi büyüten genç girişimci, şimdi 19 ülkeye makine ihraç ediyor         
11:01
Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık Belediye çalışanının bıraktığı not araç sahibini duygulandırdı: Aracın aynasını kırdık, sizi bulamadık         
10:20
Sosyal medyada başlayan Sosyal medyada başlayan "Maske sağlığa zararlıdır" propagandası büyük tepki çekti         
09:58
Aleyna Tilki'den Aleyna Tilki'den "Ölüm hakkında ne düşünüyorsun" sorusuna pes dedirten cevap: Küçük yaştan beri ilgim var         
09:52
Sultanahmet'e çakarlı araçla gelen 2. Abdülhamid'in torunu Sultanahmet'e çakarlı araçla gelen 2. Abdülhamid'in torunu "Yolun yolumuzdur şehzadem" sloganlarıyla karşılandı         
09:28
Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor Doğuştan vajinası ve rahmi olmayan kadın, ameliyat için maddi destek bekliyor         
09:12
Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu Burnuna gelen kötü koku üzerine tavan arasında cansız beden buldu         
09:08
Otobüs şoförünü darp eden taksicinin belgesi iptal, aracı da trafikten men edildi Otobüs şoförünü darp eden taksicinin belgesi iptal, aracı da trafikten men edildi         
20:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2021 15:09:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Aydın Büyükşehir Belediyesi, heykel sanatıyla kadın erkek eşitliğini anlatacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei