Aydın Büyükşehir Belediyesi il genelinde çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir Belediyesi il genelinde çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi il genelinde çalışmalarını sürdürüyor

6 saat önce

Aydın'ın dört bir tarafında yatırımlar yapmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, mahallelerde de parke çalışmalarını sürdürüyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi il genelinde çalışmalarını sürdürüyor, System.String[]

Aydın'ın dört bir tarafında yatırımlar yapmaya devam eden Aydın Büyükşehir Belediyesi, mahallelerde de parke çalışmalarını sürdürüyor.


Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından Söke, İncirliova ve Germencik ilçelerinde yapılan parke taşı kaplama çalışmaları devam ediyor. Söke ilçesi Hilmi Meydan Caddesi'ndeki çalışmada 6 bin metrekare alanda çalışma yapılırken Doğanbey Mahallesi'ndeki çalışma devam ediyor. Doğanbey Mahallesi'nde toplam 24 bin metrekare çalışma yapılacak. Doğanbey'deki çalışmaları yerinde inceleyen mahalle muhtarı Serdar Sarıkurt "Söz vermekten öte, verilen sözün yerine getirilmesi çok önemli. Özlem Başkan bu aylarda burada çalışma yapılacağıyla ilgili söz vermişti. Yol çalışmamız başladı. Özlem Başkan'a Doğanbey Mahallesi adına çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.


İncirliova ilçesinde başlanan çalışmalarda ise Kıbrıs Caddesi'nde ve Aykut Ozan Caddesi'nde toplam 19 bin metrekarelik alanda çalışma yapılacak.


Diğer taraftan Germencik ilçesinde de çalışmalar sürüyor. Tekin Mahallesi'ndeki çalışmalarda toplam 12 bin metrekarelik parke taşı çalışması yapılacak. Mahallede parke taşlarının döşenmesi öncesindeki hazırlıklar sürerken Tekin Mahalle Muhtarı Serdar Korkut, "Yollarımızın durumu pek iyi değildi. Talebimi ilettim ve çalışmalar başladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı çalışmalardan mahalle olarak çok memnunuz. Mahallemize yapılan çalışmalar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu'na teşekkür ederiz" şeklinde konuştu. - AYDIN

İncirliova, Germencik, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:09 Kaynak: İHA
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