Aydın Büyükşehir Belediyesi, İncirliova'da vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir Belediyesi, İncirliova'da vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi, İncirliova'da vatandaşlarla buluştu

6 saat önce

Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarla doğrudan yaşadıkları mahallelerde buluşmaya devam ediyor.

Aydın Büyükşehir Belediyesi, İncirliova'da vatandaşlarla buluştu, System.String[]

Aydın Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlarla doğrudan yaşadıkları mahallelerde buluşmaya devam ediyor.


Aydın Büyükşehir Belediyesi bürokratları dün akşam İncirliova'da iki farklı mahallede yapılan toplantılarda vatandaşların taleplerini dinledi, yapılan yatırımlar hakkında bilgi verdi.


İncirliova'nın Hacıaliobası ve Yazıdere mahallelerinde yapılan toplantılarda vatandaşların mahallelerine yapılmasını istedikleri yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu. İncirliova'ya yapılan yatırımlar için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür eden vatandaşların talepleri yatırım programına alındı. - AYDIN

İncirliova, Aydın, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:07 Kaynak: İHA
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