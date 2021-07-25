Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri günü yoğun geçiriyor - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi bugünü de yoğun mesaiyle geçiriyor. Ekipler Efeler 'in Kuloğullar Mahallesi'nde çıkan samanlık yangınına anında müdahale ederek söndürdü ve soğutma çalışmalarına başladı.

Ece Erken ve eşinin, Yıldız Tilbe'nin konserinde bir grup ile kavga ettiği öne sürüldü