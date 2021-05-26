Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine teşekkür - Son Dakika

Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine teşekkür

26.05.2021 12:14
Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine teşekkür, System.String[]

Aydın'ın Efeler ilçesi Konuklu Mahalle Muhtarı Fethi Şahin, mahallelerinde çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek yangının büyümesini önleyen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine teşekkür etti.

Aydın'ın Efeler ilçesi Konuklu Mahalle Muhtarı Fethi Şahin, mahallelerinde çıkan yangına kısa sürede müdahale ederek yangının büyümesini önleyen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerine teşekkür etti.

Yangın, dün öğlen saatlerinde kırsal Konuklu Mahallesi'ndeki bir arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol kenarındaki araziden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipler sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale etti. Büyük bir özveri ile alevlerin diğer tarlalara sıçramaması için çaba sarf eden itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangının ardından Konuklu Mahalle Muhtarı Fethi Şahin olay yerine gelerek itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Gayretli çalışmalarından dolayı ekiplerini tek tek kutlayan Muhtar Şahin, "Yaz aylarının gelmesi ile maalesef arazi yangınları artış göstermeye başladı. Bunlardan bir tanesi de mahallemizde meydana geldi. Çok şükür fazla bir zararımız yok. İtfaiye ekiplerimiz sağ olsunlar her zaman olaylara kısa sürede ulaşıp ellerinden geleni yapıyorlar. Umarız böyle üzücü olaylar bir daha yaşanmaz" dedi. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine teşekkür
Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine teşekkür
Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine teşekkür
Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine teşekkür
Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine teşekkür

İtfaiye Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerine teşekkür - Son Dakika


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