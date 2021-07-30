AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYESİ EKİPLERİ MARMARİS YANGININA MÜDAHALE EDİYOR

Marmaris'te iki gündür devam eden orman yangini binlerce agaci kül etti. Yanginlarla canla basla mücadele eden Aydin Büyüksehir Belediyesi itfaiye ekipleri de iki ekip halinde Marmaris yangina müdahale etmek için görev aliyor.

Türkiye'nin en hizli itfaiye ekipleri arasinda gösterilen Aydin Büyüksehir Belediyesi Itfaiyesi, deneyimli kadrosu ile hizli ve etkin müdahaleleri ile yanginlarla canla basla mücadele ediyor.

Baskan Çerçioglu: Yangindan etkilenen tüm vatandaslarimiza geçmis olsun dileklerimi iletiyorum

Dayanisma ile bu sürecin asilacagini belirten Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, "Marmaris'teki yangin söndürme çalismalarinda büyük bir özveriyle çalisan itfaiye ekiplerimizden Allah razi olsun, ayaklarina tas degmesin. Hepinize yürekten tesekkür ediyor, yangindan etkilenen tüm vatandaslarimiza bir kez daha geçmis olsun dileklerimi iletiyorum. " dedi.